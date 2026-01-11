PLG／林志傑被吹出場 領航猿退勇士開季8連勝寫新猷

桃園璞園領航猿隊挑戰PLG破紀錄的開季連勝紀錄，今天遭遇台北富邦勇士隊強力挑戰，領航猿三節打完僅領先2分，第四節靠關達祐和李家慷合飆3記三分彈穩住領先，最終以99：89打出開季8連勝，締造聯盟新猷。

昨天領航猿打下開季7連勝已追平聯盟最佳，今天挑戰締造新猷的8連勝，首節在當家球星盧峻翔、洋將阿提諾和葛拉漢各拿6分下取得35：27領先；這節尾聲李家慷運球過半場時遭勇士洋將哥倫特犯規，差點引爆衝突，裁判檢視畫面後哥倫特領到一次違反運動精神犯規和技術犯規出場，勇士當家球星「野獸」林志傑和領航猿外籍生丁恩迪都因從板凳席進場被趕出場。

勇士雖少了兩員大將，第二節有古德溫挺身而出，他單節豪取15分，助隊打出23：12的逆轉攻勢，反取得52：48領先；辛特力節末追加三分彈，讓勇士帶著57：52優勢進入下半場。

第二節僅拿17分的領航猿，第三節在盧峻翔領軍下縮小差距，葛拉漢2罰1中雖錯過追平比分機會，但接續快攻得手，讓領航猿66：65回到領先。勇士雖連打進2球再要回領先，但領航猿在阿提諾進球、李家慷底角外線破網，回敬一波連拿7分攻勢，三節打完回到73：71領先。