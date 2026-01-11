TPBL／扳倒龍頭雲豹 戰神主場止住3連敗

3連敗的台北台新戰神今天在少了洋將威力斯下出戰龍頭台啤桃園永豐雲豹，但在先發五人得分都達兩位數發揮下，頂住雲豹反撲，以114：108止敗，也中斷雲豹的2連勝。

戰神今天首節就灌進40分，取得40：23領先，但雲豹第二節在克羅馬10分發揮下縮小差距，第三節更一度79：79追平比數，不過戰神節末打出連拿7分攻勢，帶著86：79優勢進入決勝節。

黃聰翰第四節外線率先破網，讓戰神領先回到兩位數，雲豹在林信寬、克羅馬發揮下再以102：102追平比分，但戰神洋將史東連打進兩球，個人獨拿關鍵5分，9.5秒雷蒙恩2罰1中為戰神下保險分，最終戰神就在全場不曾落後下以114：108扳倒龍頭。

戰神今天先發得分都從16分起跳，丁聖儒就是戰神先發中的「低標」，另傳出8助攻的他強調，面對比賽的心態都相同，「踏上球場就是要贏，沒有要輸。」他肯定團隊今天各司其職，自己第四節體力雖遇到撞牆期，發生不該出現的失誤，但有隊友防守彌補，板凳區也有像「小台」黃聰翰3記三分冷箭支援，值得好好點名肯定。

戰神在洋將威力斯成傷兵下，今天只登錄基德和史東，兩人今天各有24分和28分，史東還抓下12籃板，錢肯尼18分、雷蒙恩17分。

挑戰3連勝失利的雲豹，以克羅馬31分最高，迪亞洛26分、15籃板，麥卡洛12分、10籃板，本土以林信寬23分最佳。