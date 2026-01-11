PLG／爆衝突！先發只打4分鐘 「野獸」林志傑遭驅逐出場

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
林志傑第一節還沒打完就被吹出場。記者曾思儒／攝影
林志傑第一節還沒打完就被吹出場。記者曾思儒／攝影

桃園璞園領航猿隊今天在板條體育館「主場」迎戰台北富邦勇士隊，勇士當家球星「野獸」林志傑對決領航猿主力盧峻翔成比賽焦點，不料第一節還沒打完出現衝突畫面，林志傑在內的3名球員都直接被吹出場，林志傑只留下出賽4分20秒、沒有得分的記錄就走回休息室。

意外發生在第一節1分49秒，領航猿李家慷運球過半場時遭勇士洋將哥倫特拉掉，哥倫特動作過大下雙方出現火氣，領航猿洋將葛拉漢上前擋住哥倫特卻被「巴臉」，火氣再提升，場面一度混亂。

在裁判和雙方球員控制場面下，衝突並未擴大，最終裁判經檢視後先吹哥倫特違反運動精神犯規，再領到一次技術犯規因此出場，領航猿丁恩迪和林志傑則是因事發當時不在球場卻上場，因此都要提前離場；領航猿的李家慷和葛拉漢也領到技術犯規，消息一出讓板橋體育館球迷喧嘩聲不斷，裁判接續宣布哥倫特也要出場，才讓現場爆出歡呼聲。

第一節因節末插曲延遲數分鐘，意外發生時領航猿取得29：24領先，李家慷執行技術犯規罰球後葛拉漢跳投再得手，助隊首節打完取得35：27領先。

