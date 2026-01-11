PLG／爆衝突！先發只打4分鐘 「野獸」林志傑遭驅逐出場
桃園璞園領航猿隊今天在板條體育館「主場」迎戰台北富邦勇士隊，勇士當家球星「野獸」林志傑對決領航猿主力盧峻翔成比賽焦點，不料第一節還沒打完出現衝突畫面，林志傑在內的3名球員都直接被吹出場，林志傑只留下出賽4分20秒、沒有得分的記錄就走回休息室。
意外發生在第一節1分49秒，領航猿李家慷運球過半場時遭勇士洋將哥倫特拉掉，哥倫特動作過大下雙方出現火氣，領航猿洋將葛拉漢上前擋住哥倫特卻被「巴臉」，火氣再提升，場面一度混亂。
在裁判和雙方球員控制場面下，衝突並未擴大，最終裁判經檢視後先吹哥倫特違反運動精神犯規，再領到一次技術犯規因此出場，領航猿丁恩迪和林志傑則是因事發當時不在球場卻上場，因此都要提前離場；領航猿的李家慷和葛拉漢也領到技術犯規，消息一出讓板橋體育館球迷喧嘩聲不斷，裁判接續宣布哥倫特也要出場，才讓現場爆出歡呼聲。
第一節因節末插曲延遲數分鐘，意外發生時領航猿取得29：24領先，李家慷執行技術犯規罰球後葛拉漢跳投再得手，助隊首節打完取得35：27領先。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言