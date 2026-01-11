TPBL／「自私」小黑傳9助攻 助攻城獅退海神奪4連勝

近況正好的新竹御嵿攻城獅隊，今天南下高雄面對高雄全家海神隊點點開花，全隊6人得分兩位數，除洋將得主攻下27分、13籃板，本土後衛「小黑」曾柏喻也有12分、9助攻的亮眼表現，聯手助隊以95：79踢館成功，4連勝到手。

攻城獅第一節還以24：25落後，但第二節打出單節31：14的單節攻勢逆轉，單節就有3助攻的曾柏喻賽後場中受訪說：「過往大家對我印象就是得分或比較自私，今年自己打到控球，組織要和洋將配合，該有的就有的，還是要串連球隊。」

「小黑」提到，總教練威森強調團隊籃球，球隊一直朝正確方向前進，本土和洋將磨合狀況也愈來愈好，很開心打出近期連勝，24日回到主場希望球迷能多進場支持。

攻城獅今天土洋都有發揮，德魯「雙10」成績外，另名洋將提傑15分、11籃板，高國豪13分、曾柏喻12分、盧冠軒11分，菜鳥劉丞勳10分。

海神挑戰3連敗失利，命中率不佳是主要關鍵，今天團隊三分球40投僅7中，命中率也僅3成5，洋將布里茲克雖攻下全場最高的28分，接續吳曉謹11分，歐提斯和吳彥崙10分。