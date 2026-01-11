TPBL／高雄全家海神迎來「1號神隊友」 呈祥保經簽約加持即奪勝

職籃高雄全家海神隊10日在高雄巨蛋迎戰新北市中信特攻隊，球隊賽前才與國內保險經紀公司呈祥保經簽約深化品牌合作，賽後即以114：111勝出，收下的久違的二連勝，直呼呈祥真是「神隊友」。

這場跨界合作的簽約記者會，比照球員加盟儀式進行，海神執行長李偉誠親將象徵球隊核心地位的「1號專屬背號短TEE」贈給呈祥保經董事長黃奕綱，將呈祥納為海神隊「1號神隊友」。

李偉誠表示，全家海神與呈祥保經之所以一拍即合，在於都重視專業分工與團隊合作，也都從高雄起家再走向全台，同時重視員工與夥伴。身為高雄在地的職業籃球隊，海神除追求場上戰績，也肩負深耕港都、建立城市籃球文化的使命，而在地企業的支持，正是球隊發展的重要後盾。

收下背號「1號」球衣的黃奕綱說，「今天我們穿上1號，代表呈祥保經是海神隊的頭號粉絲」。去年呈祥開始支持海神後，深刻感受到球隊經營主場的用心，及在球場上的堅持，這和呈祥保經深耕在地的理念完全一致，所以今年決定加碼，不僅是贊助商，更升級為並肩作戰的「神隊友」。雙方也將延伸至公益事務及基層籃球運動的推廣。

黃奕綱並說，運動員職涯短暫、風險高，需要完善的保障與財務規畫，呈祥未來會在場下運用專業幫球員把關風險，讓他們無後顧之憂。