快訊

北捷古亭站傳口角衝突 6旬婦車廂內「揚言殺人」警急衝現場

金唱片／場邊藝人狂畫素描本示愛！猛寫「繁體中文」拚了

TPBL／開內部會議講出心聲 夢想家大勝戰神突破5成勝率

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林俊吉（左）攻下19分，幫助夢想家擊敗戰神。圖／TPBL提供
林俊吉（左）攻下19分，幫助夢想家擊敗戰神。圖／TPBL提供

今年開季表現一度不如預期戰績的福爾摩沙夢想家，近期狀態持續回穩，球隊也在日前召開內部會議讓每個人說出自己心聲，而今天他們作客台北台新戰神主場也收到成效，在團隊6人得分上雙，其中馬建豪與林俊吉攜手攻下39分領軍下，以110：91輕取戰神，本季勝率首度突破5成。

夢想家在今天作客戰神主場，上半場兩軍打出一場激烈拉鋸戰，不過首節尾聲時，戰神洋將威力斯也在發生眼睛遭到戳傷提前退場送醫治療的狀況，讓戰神在接下來三節賽事只能使用雙洋將作戰。

易籃後，夢想家板凳群更是火力全開，其中馬建豪與林俊吉在下半場就合力攻下23分，幫助夢想家逐漸拉開差距，最終以19分差收下2連勝，戰績來到9勝8敗，本季勝率首度突破5成。

談到在下半場拉開差距，夢想家總教練簡浩賽後表示，「下半場我們每個人都有貢獻，知道該怎麼做，合理出手都有，出了任何問題大家都集合開會，只要死球就要五個人場上開會，講下一波要打什麼，把前面犯錯放掉，已經改不了，團隊要有『下一球的心態』。」

而攻下19分的林俊吉則透露，球隊在日前進行了一次內部會議，讓每個人都說出心聲，也收到成效，「我們那次會議蠻重要的，每個人都有講出自己心聲，每個球隊都會有不順的地方，講完之後大家都有犧牲自己，達到現在更有默契的一起打球，是拿下勝利的關鍵。」

籃球 夢想家 馬建豪 台新戰神

延伸閱讀

TPBL／第三節海嘯攻勢 特攻客場狙擊夢想家

TPBL／三上悠亞應援加持 馬建豪上半場就轟4三分彈助夢想家退戰神

TPBL／想體驗台灣麻辣燙 三上悠亞對馬建豪最有印象

TPBL／夢想家擺脫開季掙扎期 張宗憲坦言體能還沒到位

相關新聞

TPBL／于煥亞關鍵時刻接管戰局 海神險勝特攻收2連勝

戰績墊底的高雄全家海神隊今天回到主場出戰新北中信特攻隊，儘管海神在第三節一度將領先優勢擴大到15分，但特攻也在末節發動猛...

TPBL／開內部會議講出心聲 夢想家大勝戰神突破5成勝率

今年開季表現一度不如預期戰績的福爾摩沙夢想家，近期狀態持續回穩，球隊也在日前召開內部會議讓每個人說出自己心聲，而今天他們...

PLG／盧峻翔熄火僅拿5分 領航猿被獵鷹緊咬驚險收下7連勝

開季6連勝的PLG衛冕軍桃園璞園領航猿，今天首度移師到板橋體育館進行主場賽事，儘管球隊一哥「夜王」盧峻翔進攻熄火僅拿下5...

TPBL／《專訪》中信特攻林任鴻 那場意外「被交易」也是回家的開始

回想起去年夏天那次交易的決定，林任鴻的心境，其實比外界想像中來得淡定而平靜。他坦言，在得知結果的當下，自己並沒有太多情緒起伏，反而是一種坦然面對的接受。對於一路走來的歷程，他始終心懷感激，也特別感謝老

TPBL／雲豹首度前進中壢主場就贏球 兩隊球員教練反應兩極

受到桃園巨蛋整修影響，桃園台啤永豐雲豹本周首度前進中壢運動中心舉行主場賽事，並且迎戰來訪的新北國王，最終雲豹在三名洋將得...

曾奪2屆奧運金牌…拉脫維亞女籃巨人謝苗諾娃辭世 享壽73歲

拉脫維亞籃球協會今天在官網宣布，曾代表蘇聯（Soviet Union）奪下2屆奧運金牌的拉脫維亞傳奇球星謝苗諾娃（Ulj...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。