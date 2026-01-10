TPBL／開內部會議講出心聲 夢想家大勝戰神突破5成勝率

今年開季表現一度不如預期戰績的福爾摩沙夢想家，近期狀態持續回穩，球隊也在日前召開內部會議讓每個人說出自己心聲，而今天他們作客台北台新戰神主場也收到成效，在團隊6人得分上雙，其中馬建豪與林俊吉攜手攻下39分領軍下，以110：91輕取戰神，本季勝率首度突破5成。

夢想家在今天作客戰神主場，上半場兩軍打出一場激烈拉鋸戰，不過首節尾聲時，戰神洋將威力斯也在發生眼睛遭到戳傷提前退場送醫治療的狀況，讓戰神在接下來三節賽事只能使用雙洋將作戰。

易籃後，夢想家板凳群更是火力全開，其中馬建豪與林俊吉在下半場就合力攻下23分，幫助夢想家逐漸拉開差距，最終以19分差收下2連勝，戰績來到9勝8敗，本季勝率首度突破5成。

談到在下半場拉開差距，夢想家總教練簡浩賽後表示，「下半場我們每個人都有貢獻，知道該怎麼做，合理出手都有，出了任何問題大家都集合開會，只要死球就要五個人場上開會，講下一波要打什麼，把前面犯錯放掉，已經改不了，團隊要有『下一球的心態』。」

而攻下19分的林俊吉則透露，球隊在日前進行了一次內部會議，讓每個人都說出心聲，也收到成效，「我們那次會議蠻重要的，每個人都有講出自己心聲，每個球隊都會有不順的地方，講完之後大家都有犧牲自己，達到現在更有默契的一起打球，是拿下勝利的關鍵。」