PLG／盧峻翔熄火僅拿5分 領航猿被獵鷹緊咬驚險收下7連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
領航猿在一哥盧峻翔熄火的情況下，仍以8分差距險勝獵鷹收下開季7連勝。圖／PLG提供
領航猿在一哥盧峻翔熄火的情況下，仍以8分差距險勝獵鷹收下開季7連勝。圖／PLG提供

開季6連勝的PLG衛冕軍桃園璞園領航猿，今天首度移師到板橋體育館進行主場賽事，儘管球隊一哥「夜王」盧峻翔進攻熄火僅拿下5分，來訪的台南台鋼獵鷹也一路緊咬比分，但第四節後段領航猿仍是靠著連續命中4記三分球拉開差距，最終以99：91收下開季7連勝。

受到桃園巨蛋整修影響，領航猿本周主場賽事改至板橋體育館開打，不過首場比賽就險些踢到鐵板，來訪的獵鷹今天上半場就展現多點開花的攻勢，包括翟蒙、陳范柏彥都有雙位數得分表現，加上板凳出發的謝宗融、种義仁也提供火力支援，上半場打完僅以4分差距落後給領航猿。

易籃後兩隊依舊打得相當拉鋸，比分始終維持在個位數差距，但第四節領航猿外線火力全開，白曜誠連續命中兩記三分球後，伯朗與李家慷也各補上一顆，拉出一波14：0的攻勢，最終領航猿也以8分差距收下開季7連勝。

領航猿今天在一哥盧峻翔僅拿下5分的情況下，全隊仍有5人的得分上雙，包括阿提諾攻下24分、13籃板，重創獵鷹禁區，李家慷與陳將双則分別有13分與11分進帳，白曜誠9分、7助攻；至於獵鷹除了雙洋將翟蒙語多筆分別攻下24分與17分外，本土球員僅有陳范柏彥拿下12分最多。

籃球 PLG 桃園璞園領航猿 盧峻翔

