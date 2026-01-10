快訊

誰是AI下階段贏家股？專家點名台積電、指NVIDIA有4隱憂

入夜氣溫溜滑梯！台北等8縣市恐跌破10度 一路凍到周日

台產發重訊「網路遭異常攻擊」 公司：已成功阻斷攻擊並通報

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／于煥亞關鍵時刻接管戰局 海神險勝特攻收2連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
海神隊于煥亞（右）進帳18分、8助攻。圖／TPBL提供
海神隊于煥亞（右）進帳18分、8助攻。圖／TPBL提供

戰績墊底的高雄全家海神隊今天回到主場出戰新北中信特攻隊，儘管海神在第三節一度將領先優勢擴大到15分，但特攻也在末節發動猛烈反撲，一度追到僅剩1分差，但關鍵時刻于煥亞命中三分球後，又在三分線外出手造成犯規且三罰俱中，幫助海神最終以114：111險勝特攻，收下2連勝。

上賽季打進到冠軍賽的海神，本賽季受到傷病困擾，開季後表現不如預期，戰績持續在聯盟7隊中墊底，不過今天回到主場出戰近況同樣出現起伏的特攻，海神也在首節就打出多點開花的攻勢，取得10分領先。

不過第二節特攻也找回投籃手感，單節猛轟39分，但易籃後隨即又出現進攻當機的狀況，被海神再打出32：19的攻勢，特攻也一度落後達到15分。

第四節特攻再度發起猛攻，在倒數3分半鐘追到僅剩4分差距，倒不過關鍵時刻海神當家射手于煥亞挺身接管戰局，先是投進三分球止血，又在比賽倒數26秒於三分線外出手，造成謝亞軒犯規獲得3罰機會且全數命中，幫助海神拉開到4分領先。

即使比賽最後11秒特攻馬可回敬三分球，但海神布里斯克兩罰俱中，海神取得3分領先，特攻最後一波進攻，內馬出手未碰框，最終海神就以114：111收下2連勝，特攻則是苦吞3連敗。

談到今天戰況高潮迭起，每一節球隊狀況都不同，攻下18分外帶8助攻的于煥亞賽後表示，「還不夠穩定，我自己也是，發生太多失誤要改進。團隊可以肯定的是不放棄，即使他們把分數追回來，我們還是努力去拚搶每一顆球。不過我們是每個人都能跳出來得分的球隊，除此之外也打得很無私，團隊助攻應該也是20次以上，希望繼續保持這個狀態。」

延伸閱讀

TPBL／中信特攻12月奪5勝1敗 謝亞軒、馬可包辦兩大獎項  

TPBL／17分領先花光 海神驚險退戰神止4連敗

TPBL／王世堅開球！單節8分加爭議判決 特攻不敵攻城獅球迷噓爆裁判

TPBL／于煥亞27分白忙一場 海神換帥首戰還是不敵雲豹吞3連敗

相關新聞

TPBL／于煥亞關鍵時刻接管戰局 海神險勝特攻收2連勝

戰績墊底的高雄全家海神隊今天回到主場出戰新北中信特攻隊，儘管海神在第三節一度將領先優勢擴大到15分，但特攻也在末節發動猛...

TPBL／《專訪》中信特攻林任鴻 那場意外「被交易」也是回家的開始

回想起去年夏天那次交易的決定，林任鴻的心境，其實比外界想像中來得淡定而平靜。他坦言，在得知結果的當下，自己並沒有太多情緒起伏，反而是一種坦然面對的接受。對於一路走來的歷程，他始終心懷感激，也特別感謝老

TPBL／雲豹首度前進中壢主場就贏球 兩隊球員教練反應兩極

受到桃園巨蛋整修影響，桃園台啤永豐雲豹本周首度前進中壢運動中心舉行主場賽事，並且迎戰來訪的新北國王，最終雲豹在三名洋將得...

曾奪2屆奧運金牌…拉脫維亞女籃巨人謝苗諾娃辭世 享壽73歲

拉脫維亞籃球協會今天在官網宣布，曾代表蘇聯（Soviet Union）奪下2屆奧運金牌的拉脫維亞傳奇球星謝苗諾娃（Ulj...

PLG／蓋比腳傷復原超出預期 獵鷹註冊外籍生丹尼爾補缺口 

PLG台鋼獵鷹隊今天宣布原奈及利亞籍練習生丹尼爾（Oli Daniel Arize）成為正式選手，並已以外籍生身分完成聯...

TPBL／戰神攜手味全龍推「當紅不讓」 拿莫・伊漾、黃聰翰同台開唱 

TPBL台北台新戰神1月主場，攜手新光人壽推出《當紅不讓》主題日，與中華職棒味全龍打造跨界合作企劃，串聯棒籃能量，從場上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。