TPBL／《專訪》中信特攻林任鴻 那場意外「被交易」也是回家的開始

回想起去年夏天那次交易的決定，林任鴻的心境，其實比外界想像中來得淡定而平靜。他坦言，在得知結果的當下，自己並沒有太多情緒起伏，反而是一種坦然面對的接受。對於一路走來的歷程，他始終心懷感激，也特別感謝老東家高雄全家海神的栽培與照顧，尤其是總經理李偉誠，在場內外給予的支持與信任，至今仍讓他銘記在心。

回家，成了最現實的理由

林任鴻。 林任鴻IG

真正讓他開始思考的是「回家」這件事。身為北部人長期南北奔波，即便高鐵再快，心理上的疲勞還是慢慢累積。林任鴻表示，「說真的，有點累。」他形容，那不是身體的疲憊，而是長期分離帶來的消耗，他意識到，也許是時候替人生下一個階段做出選擇。

但轉念之間，他也選擇用平靜的角度看待這次轉折。林任鴻笑說，這或許也是人生剛剛好的安排，「家本來就在北部，透過這次交易，能夠離家更近，陪爸爸媽媽的時間也多一點，就當作是回家的路程，又往前靠近了一些。」

感謝海神無微不至照顧

林任鴻在海神隊時期。 林任鴻IG

林任鴻特別提到「在高雄這四年，真的只有感謝。」，高雄全家海神總經理李偉誠的照顧。無論是生活安排，或是訓練與比賽環境，球團都給予極大的支持與尊重，林任鴻表示，「老闆真的很照顧我們，很多事情都替球員著想，連住宿都安排在五星級飯店，細節上都很用心。」

四年相伴，滿是不捨

林任鴻在海神隊時期。 林任鴻IG

這份被珍惜重視的感受，讓他至今仍心懷感激，四年來，他在高雄留下了太多值得回憶的片段，不只是拿下冠軍的高光時刻，還包括受傷復健、狀態起伏時，球迷始終不離不棄的支持。林任鴻說，「那一年他受傷，狀況不是最好，但球迷的熱情一直都在，這些他都記在心裡。」

正因為如此，當真正要離開高雄時，心中更多的是不捨。熟悉的城市球迷，還有並肩作戰的隊友與朋友，都成了難以割捨的存在。

16歲的國家隊震撼教育

林任鴻(右)。 聯合報系資料照

回想起自己披上國家隊戰袍，是在16歲那年。林任鴻回憶起入選U16國家隊的當下，他笑說，自己其實沒有想那麼多。他說，「只覺得好像被肯定了，沒有真的意識到那代表的是什麼層級。」

林任鴻認為，直到真正踏上國際賽場，他才明白，那是一個完全不同的世界。他說，「那時候我真的很瘦，瘦到不行。」林任鴻坦言，無論體能、對抗，甚至訓練節奏，他幾乎全面跟不上，每一次高強度訓練都是一場硬撐。

林任鴻表示，「我心裡真的會想，天啊，我怎麼會被選進國家隊？」他告訴自己，先不要想這麼多，至少把訓練撐完。那次亞青賽，讓他第一次清楚看見自己與頂尖之間的距離。

回到高中後，他開始對自己更狠。跑山路、拚體能、設定每天的小目標，從總是落在最後，到慢慢追上前三、前四。林任鴻說，「高一那一年真的很煎熬，非常煎熬。」他坦言，那是第一次真正懷疑自己是否適合這條路。但正因為曾經站上國家隊，他更告訴自己不能輕易放棄。

「做人比打球重要」的真正含義

林任鴻(中)台師大打球時期。 聯合報系資料照

談到影響自己最深的教練，林任鴻沒有急著給答案。他說，「其實每個階段遇到的教練，都在不同地方影響我。」他習慣觀察教練如何帶人、如何處理關係，這些細節，往往在日後慢慢發酵。如果一定要選一位，大學時期的陳子威教練，是他反覆提及的名字。林任鴻表示:他常跟我們說一句話：「做人比打球重要。」

學生時代的林任鴻，其實聽不太懂。對當時的他來說，把球打好、把比賽贏下來，才是唯一目標。直到真正踏進職業環境，他才理解那句話的重量。

林任鴻表示認為「打球其實也是跟人相處。」，場上五個人同時競爭，如果沒有尊重與默契，整個能量會亂掉。他說，那時候教練想教的，其實不是戰術，是怎麼成為一個成熟的人。

那次事件，差點讓人生停在原地

林任鴻(左)台師大打球時期。 聯合報系資料照

回想起台師大時期那起事件，林任鴻形容，那是一段「所有人表情都很凝重」的日子。疑問在腦中反覆轉著：到底算不算禁賽？自己有沒有犯錯？沒有人能立刻給出答案。

林任鴻回憶那時的日子，他說，「那時候我沒有哭，不是因為不難過，是情緒重到流不出眼淚。」林任鴻說，那段時間，他第一次感覺，籃球變得不真實。沒有比賽、沒有明確目標，他形容自己「很負能量」。

但最終，他還是抓住了一個最簡單的念頭他告訴自己不能停下來至少先維持訓練。為了選秀、為了下一步，林任鴻選擇提早出去闖，而不是讓自己繼續卡在原地。林任鴻指出，「如果那時候沒有做這個決定，我真的不知道現在會在哪。」

一次虛驚，卻改變了他對身體的理解

林任鴻(中)海神隊打球時期。 聯合報系資料照

在T1聯盟效力期間的一次傷勢，至今仍讓他記憶深刻。林任鴻說，「那一瞬間真的腦袋一片空白。」下半身受傷，第一個浮現的念頭就是十字韌帶。初期檢查甚至讓他一度以為可能整季報銷，直到消腫後再度確認，才發現只是積血造成的影像誤判。

林任鴻表示，「那一刻真的覺得是不幸中的大幸。」也正是那次受傷，讓他開始真正理解自己的身體。他說，那個傷不是意外，是我自己動作不對造成的。從那之後，林任鴻開始更重視熱身、動作細節、飲食與休息。他說，「受傷不是壞事，它讓我更知道怎麼使用自己的身體。」

在特攻的角色：時間變少但責任更清楚

林任鴻中信特攻定裝照。 林任鴻IG

來到新北中信特攻後，林任鴻很清楚自己的定位。「上場時間可能會比在海神時期少一點。」他坦言，球隊配置不同，主力結構也更集中。林任鴻進一步解釋，「所以我在這邊，就是從防守做起。」他不避諱談角色調整，也不覺得委屈。對他而言，知道自己被需要的方式，比時間長短更重要。

年紀變大了，心態要歸零

林任鴻(右)。 林任鴻IG

在隊內他是資深球員；在環境上，卻又是新人，林任鴻表示，「有點像半個學長、半個菜鳥。」他笑說。看著年輕隊友，他給的建議不多，只提醒一件事照顧好身體。他說，「很多東西，真的要走過一段路才會懂。」

人生不是一直衝刺，而是學會整理

林任鴻。 林任鴻IG

離開球場後，他的生活其實很簡單，陪家人、看影集、偶爾看書。壓力大的時候，他會打掃。林任鴻笑說，「真的很有效。」丟掉不需要的東西、整理空間，也順便整理心情，至少那不是浪費時間。

對林任鴻來說，職業生涯不只是成績堆疊，而是一段學會與自己、與人生共處的過程。那個被交易的夏天，不只是轉隊，更是一次成熟的選擇。而他，仍在路上。

（全文由作者授權提供）