外殼有簡體字…澎湖西嶼沙灘驚見飛機殘骸 軍方鑑定結果出爐

TPBL／雲豹首度前進中壢主場就贏球 兩隊球員教練反應兩極

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雲豹首度前進中壢運動中心進行主場賽事。圖／TPBL提供
受到桃園巨蛋整修影響，桃園台啤永豐雲豹本周首度前進中壢運動中心舉行主場賽事，並且迎戰來訪的新北國王，最終雲豹在三名洋將得分都在20分以上，高錦瑋也拿下17分下，以110：87大勝國王。

桃園巨蛋近來因為展開場館整修，讓雙職籃聯盟球隊都受到影響，包括TPBL雲豹改制中壢運動中心進行主場賽事，PLG領航猿本周則移至板橋體育館開打，今天雲豹也率先在中壢運動中心迎戰國王，首節雲豹就展現火燙手感順利建立領先優勢，上半場打完也以9分領先。

易籃後，國王洋將握許本發生右腳踝扭傷的狀況痛苦倒地後退出比賽，這也讓雲豹把握住機會持續擴大領先優勢，最終以23分差距收下2連勝。

對於首度來到中壢運動中心進行賽事，兩隊球員、教練反應也是大不相同，其中雲豹高錦瑋就表示，「這球場小，觀眾給我們能量更強，雖然賽前投籃手感要特別抓一下，但滿喜歡這個主場氛圍的。」

至於林信寬也說：「很喜歡球場給我的感覺，桃園巨蛋比較大，我喜歡這種跟球迷靠得很近，近距離觀看比賽，他們的呼喊和加油聲更容易直接接收到，在這邊打球相對我會更興奮。」

不過國王教練洪志善也透露，賽前就聽到對方洋將對於球場的抱怨，並認為職業比賽怎麼會辦在這種地方，甚至還要球員跟民眾共用廁所，「我們中場休息只有15分鐘，要上下樓還要上廁所，當然這不是輸球主要原因，之後各隊都會遇到這樣狀況，必須跟民眾共用廁所，休息室需要移動在場館另外一邊，東側移動到西側，上樓再下來，進到場館大概剩三分鐘。」

另外洪志善也點出賽前一天客隊無法練球提前適應場館的問題，呼籲聯盟必須正視，「我們昨天賽前也沒有辦法在這場館練球，我相信客隊應該要有可以使用比賽場館練球的時間，這是聯盟應該要去討論的事情，不然怎麼有時間適應場地，尤其辦在這麼小的場館，壓迫感不像大場館，球員要怎麼適應，這是聯盟要調整的問題。」

