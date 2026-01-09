曾奪2屆奧運金牌…拉脫維亞女籃巨人謝苗諾娃辭世 享壽73歲
拉脫維亞籃球協會今天在官網宣布，曾代表蘇聯（Soviet Union）奪下2屆奧運金牌的拉脫維亞傳奇球星謝苗諾娃（Uljana Semjonova）已經辭世，享壽73歲。
法新社報導，身高210公分的謝苗諾娃是女籃界的巨人，在場上總是令對手望塵莫及。
謝苗諾娃職業生涯輝煌，曾於1976年及1980年代表蘇聯摘下奧運金牌，還曾贏得3座世界冠軍與10次歐洲女子籃球錦標賽冠軍。
憑藉卓越成就，謝苗諾娃也先後入選美國籃球名人堂、女子籃球名人堂以及國際籃球總會（FIBA）名人堂。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言