曾奪2屆奧運金牌…拉脫維亞女籃巨人謝苗諾娃辭世 享壽73歲

拉脫維亞籃球協會今天在官網宣布，曾代表蘇聯（Soviet Union）奪下2屆奧運金牌的拉脫維亞傳奇球星謝苗諾娃（Uljana Semjonova）已經辭世，享壽73歲。

法新社報導，身高210公分的謝苗諾娃是女籃界的巨人，在場上總是令對手望塵莫及。

謝苗諾娃職業生涯輝煌，曾於1976年及1980年代表蘇聯摘下奧運金牌，還曾贏得3座世界冠軍與10次歐洲女子籃球錦標賽冠軍。

憑藉卓越成就，謝苗諾娃也先後入選美國籃球名人堂、女子籃球名人堂以及國際籃球總會（FIBA）名人堂。