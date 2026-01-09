快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

PLG／蓋比腳傷復原超出預期 獵鷹註冊外籍生丹尼爾補缺口 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
PLG台鋼獵鷹隊今天宣布原奈及利亞籍練習生丹尼爾（Oli Daniel Arize）成為正式選手。 圖／台鋼獵鷹提供
PLG台鋼獵鷹隊今天宣布原奈及利亞籍練習生丹尼爾（Oli Daniel Arize）成為正式選手，並已以外籍生身分完成聯盟註冊相關手續，即日起可隨隊出賽。

丹尼爾過去曾效力於高雄鋼鐵人隊，並於2023-24賽季迎來個人生涯菜鳥球季，即展現成熟穩定的場上影響力。該季他全勤出賽40場、其中20場先發，場均貢獻7籃板、1.2阻攻與1抄截，不僅籃板與阻攻數據皆高居聯盟非外籍球員之首，防守端表現也備受肯定，最終榮膺新人王，成為聯盟史上首位以外籍生身分奪下該獎項的球員，並入選年度防守第一隊。

球團表示，考量原外籍生蓋比（Gabriel Humphery Edobor）目前仍受到腳傷影響，復原時間較原先評估略長，在醫療團隊專業評估及球員健康優先的前提下，決定進行名單調整，讓蓋比能夠專心休養、全力復原。

對於此次人事調整，總教練柯納表示，「丹尼爾在去年受傷後非常努力地復出，他從一開始就是我們球隊的一員，也在季前友誼賽中實際上場比賽。由於接下來賽程密集、比賽場次多，我們需要確保中鋒位置有足夠的深度。他能為球隊帶來能量、積極爭搶籃板，並在防守端發揮他的運動能力，為球隊提供重要貢獻。」

丹尼爾也分享自己的期待與目標，「我一直以防守能力和阻攻見長，這會是我帶給球隊最重要的特質。我也會在攻守兩端積極爭搶籃板，當一名好隊友，為球隊創造更多進攻機會，全力以赴，和球隊一起追求勝利。」 

