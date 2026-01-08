快訊

超好認？韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

好冷！17縣市發布低溫特報 「早晚僅10度」一路凍到明天

簡體字掰了！湯姆熊機台全改繁體關鍵是它 7年級生反曝「唯一問題」

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／「不可能的任務」！雲豹完成主場搬遷大工程

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雲豹球團致力將巨蛋獨有的觀賽體感搬至中壢主場。圖／雲豹隊提供
雲豹球團致力將巨蛋獨有的觀賽體感搬至中壢主場。圖／雲豹隊提供

桃園台啤永豐雲豹隊將於明天迎戰新北國王隊，此戰不僅是球隊2026年主場首戰，更是移師中壢國民運動中心後的首場賽事，球團執行長張建偉表示，雲豹不是只換個地方打球，而是堅守對桃園這座城市的承諾，「我們把桃園巨蛋特有的觀賽體驗，原汁原味帶進中壢主場，這件事難度非常高，但球團仍決定不計代價，全力展現深耕桃園的決心。」

由於桃園巨蛋進行整修，球團為了將巨蛋規格的主場設備完整移至中壢國民運動中心，工程規模遠超外界想像，張建偉透露，包含16×4.5公尺大型LED螢幕、燈光、音響與各項賽事重裝備，都需全數搬遷，實際場佈成本甚至高於過往在桃園巨蛋的規格，堪稱是一次「不可能的任務」。

球團於昨天清晨7點正式展開搬遷作業，在攝氏約10度的低溫下全面動員進場施工，現場出動一輛80噸大型吊車、三台17噸大卡車、五台3.5噸貨車與四台鷗翼式大貨車，同步進行燈光、音響、LED螢幕、球場地板與籃框等重裝器材的吊掛與運送，整體工程規模浩大，現場投入人力超過百人，全力確保各項設備能於中壢國民運動中心順利完成建置。球團也特別感謝中壢國民運動中心、康福搬家以及各協力單位的鼎力相助，讓這次難度極高的主場搬遷工程得以在緊湊時程中順利完成。

張建偉強調，球團為了這次的主場搬遷工程，行前花費無數時間進行評估，以及全體同仁日以繼夜的努力，就是要告訴大家，雲豹深耕桃園的決心絕不因為場館更換而打折，他說：「這次重返中壢，並重啟當年的經典口號『集中壢亮』，就是想讓桃園、中壢亮起來，誠摯邀請所有球迷前進中壢新主場，為我們桃園台啤永豐雲豹頑張！」

雲豹隊主場搬到中壢，改裝工程浩大。圖／雲豹隊提供
雲豹隊主場搬到中壢，改裝工程浩大。圖／雲豹隊提供
桃園主場搬家，增添符合職業規格的燈光作業。圖／雲豹隊提供
桃園主場搬家，增添符合職業規格的燈光作業。圖／雲豹隊提供

籃球

延伸閱讀

記得儲水！桃園中壢今晚「停水6小時」 時間、範圍快看

新竹市立棒球場改善工程續推進 吳旭豐：不為完工而完工

TPBL／迪亞洛化身迪亞「強」 助雲豹止敗榮獲單周MVP 

TPBL／于煥亞27分白忙一場 海神換帥首戰還是不敵雲豹吞3連敗

相關新聞

TPBL／戰神攜手味全龍推「當紅不讓」 拿莫・伊漾、黃聰翰同台開唱 

TPBL台北台新戰神1月主場，攜手新光人壽推出《當紅不讓》主題日，與中華職棒味全龍打造跨界合作企劃，串聯棒籃能量，從場上...

TPBL／「不可能的任務」！雲豹完成主場搬遷大工程

桃園台啤永豐雲豹隊將於明天迎戰新北國王隊，此戰不僅是球隊2026年主場首戰，更是移師中壢國民運動中心後的首場賽事，球團執...

TPBL／中信特攻12月奪5勝1敗 謝亞軒、馬可包辦兩大獎項  

TPBL例行賽12月賽程已結束，新北中信特攻在歲末階段展現穩定戰力，官方於今天公布12月個人獎項，特攻射手謝亞軒獲選12...

籃球／前CBA洋將久旺離世享壽68歲 曾助宏國象奪冠

根據美國職籃NBA官網報導，前中華職籃CBA宏國象洋將久旺本週於亞特蘭大去世、享壽68歲，身高超過210公分的他具備扎實...

PLG／攜手插畫家昏呱 富邦勇士打造「動物森勇會」主題周

台北富邦勇士隊將於24日、25日攜手知名插畫家昏呱，打造主題周活動「動物森勇會：勇士動物島」本次視覺以昏呱獨特的繪畫風格...

TPBL／「哈囉阿嬤，我真的愛妳！」 雷蒙恩記者會藏洋蔥

台北台新戰神今天迎接2026年第一戰，球隊南下高雄雖克服最多17分落後，但第四節拉鋸時刻沒能把握一度2分領先，最終以10...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。