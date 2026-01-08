籃球／前CBA洋將久旺離世享壽68歲 曾助宏國象奪冠

快訊

中央社／ 台北8日電
前中華職籃CBA宏國象洋將久旺(右)本週於亞特蘭大去世、享壽68歲。 聯合報系資料照
根據美國職籃NBA官網報導，前中華職籃CBA宏國象洋將久旺本週於亞特蘭大去世、享壽68歲，身高超過210公分的他具備扎實禁區動作，是當年宏國象奪冠班底之一。

司職中鋒的久旺（Jawann Oldham）在1980年NBA選秀獲得丹佛金塊青睞，正式開啟職業生涯道路，憑藉優異的籃板、阻攻能力，讓他於NBA舞台打滾10個賽季，甚至被前NBA球星卡特萊特（Bill Cartwright）評價，是他生涯見過運動能力最好的長人之一。

卡特萊特在報導中提到，久旺屬於防守型球員、並非得分手，不過在那個年代長人必須具備得分能力，因此久旺未能得到太多上場機會，「不然我希望自己有像他一樣的運動能力，很難想像有多少長人跟他一樣跑得快、跳得高。」

離開NBA殿堂後，久旺受到宏國象球探青睞，因而來台披上中華職籃CBA人氣球隊的戰袍，就算當年已高齡38歲，久旺仍充分提供禁區戰力，並成為宏國象奪冠班底之一，同時拿到職業生涯首枚冠軍戒指。

久旺退役後仍活躍於籃球圈，不僅協助韓國成立韓國籃球聯賽（KBL），甚至前往阿布達比、杜拜經營籃球學院，為亞洲籃球留下不可抹滅的足跡，如今在他的母校西雅圖大學證實下，久旺已於美國時間1月5日離世、享壽68歲。

