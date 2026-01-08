PLG／攜手插畫家昏呱 富邦勇士打造「動物森勇會」主題周

台北富邦勇士隊將於24日、25日攜手知名插畫家昏呱，打造主題周活動「動物森勇會：勇士動物島」本次視覺以昏呱獨特的繪畫風格出發，依照球員喜愛的動物，為每位球員量身繪製專屬角色，讓勇士們化身成一群熱愛冒險的森林動物，挑戰島上神秘任務，完成童趣又刺激的關卡，帶著森林寶藏回家，邀請球迷一同踏上勇士動物島的冒險旅程。

主題周兩日皆準備豐富入場好禮回饋球迷，1月24日入場者可獲得【勇士動物島轉印貼紙】、【滿天星原味12G】、【立頓絕品醇-翡翠茉香奶綠 19G】、【沙威隆-有毛事 除臭抑菌濕紙巾除蟎柔毛50抽】，1月25日入場者則可獲得【馬尼旺旺紅包袋】、【FIN好菌補給飲300mL】、【可樂果黃金起司口味12G】、【卡迪那小德薯湖鹽海苔口味15G】。

場外也規劃「勇士出任務」闖關攤位，於攤位闖關成功者，分別有機會獲得主題周限量【吸水杯墊】、【御守吊飾】、【螢光吊飾】及【角色吊飾】等勇士動物島專屬好禮。兩日賽前將由Fubon Angels帶來精彩舞蹈演出，1月24日球團更特別邀請昏呱蒞臨勇士主場，為勇士開出精彩好球。

本檔主題活動勇士特別攜手MOMO親子台，打造「勇士童樂派對」，在1月24日、1月25日賽前，MOMO家族成員優格姊姊與水晶姊姊將親臨勇士主場，陪伴孩童一同應援，欲參加「勇士童樂派對」者，可於1月9日12點至1月21日23點59分期間，至台北富邦勇士售票網購買活動門票，已購買本季勇士季票者，每人享活動優惠價150元；非勇士季票球迷則可選購親子雙人套票，內容包含C206區門票兩張、當日進場贈品兩份、專屬活動識別證兩張及參與「勇士童樂派對」資格，每組售價1200元，數量有限，售完為止。

歡樂滿點的「勇士動物森友會：勇士動物島」主題周，凡參與中場遊戲者皆有機會獲得昏呱x勇士聯名商品，不僅如此，24日中場將由Fubon Angels mini許芸、珈嘉、茉綝合力演出，25日則由學姊Fubon Angels奶昔、大頭、維心帶來精彩表演。賽後球團將舉辦本季首次球星簽名會，由隊長蔡文誠、賴廷恩、曾祥鈞、莫巴耶及辛特力共同參與簽名會，提供球迷近距離互動的珍貴機會，邀請所有勇士球迷踴躍參與，感受最溫馨又熱血的主題周。