TPBL／「哈囉阿嬤，我真的愛妳！」 雷蒙恩記者會藏洋蔥

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雷蒙恩（左）透露阿嬤身體狀況不佳。圖／TPBL提供
雷蒙恩（左）透露阿嬤身體狀況不佳。圖／TPBL提供

台北台新戰神今天迎接2026年第一戰，球隊南下高雄雖克服最多17分落後，但第四節拉鋸時刻沒能把握一度2分領先，最終以103：108吞敗，不過先發前鋒雷蒙恩賽後記者會一開始就先和阿嬤打招呼，透露的小故事藏了「洋蔥」。

當戰神總教練許皓程分享完比賽心得後，雷蒙恩先確認賽後記者會是直播狀態，接著就對著鏡頭揮手打招呼，「不好意思，我要先說，哈囉阿嬤，我真的愛妳，我知道妳在看，我每一天都幫妳禱告，有一個很好的健康的身體。」

不是第一次到賽後記者會，卻是第一次透過鏡頭「喊話」，雷蒙恩解釋說：「阿嬤身體狀況沒有那麼好，她支持我很多，最近沒打那麼好，沒機會說這些事。」

雷蒙恩今天攻下14分僅次於兩位洋將威力斯和基德，但正負值「-17」是全隊最差，他也自評前兩節沒做好團隊防守戰術，「這是我的錯」，需要繼續調整，每天都要專注、認真。

許皓程提到，今天球員專注度不夠集中，是球隊需要正視的問題，「不能每場都是落後再去打比賽，我們有能力把落後追回來，但關鍵時穩定度需要修正、提醒球員。」

