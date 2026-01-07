TPBL／17分領先花光 海神驚險退戰神止4連敗

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
海神洋將布里茲克（右）攻下33分，助隊止住4連敗。圖／TPBL提供
海神洋將布里茲克（右）攻下33分，助隊止住4連敗。圖／TPBL提供

尋求止敗的高雄全家海神隊，今天在主場雖浪費最多17分領先，但第四節靠胡瓏貿、于煥亞外線發揮，洋將布里茲克最後17秒再投進關鍵中距離，驚險以108：103擊敗台北台新戰神，迎接等待許久的第5勝，也是「換帥」後首勝。

帶著4連敗迎敵的海神，第一節取得29：23領先，第二節更打出14：3的攻勢，最多取得17分領先，不過戰神在錢肯尼和雙洋將威力斯、基德追分下縮小差距，半場打完比分追到53：60。

第三節4分39秒，海神隊長余純安被上籃的雷蒙恩右膝頂到腹部，倒在球場多時才被隊友攙扶下場；4分03秒戰神洋將基德外線出手命中還造成唐維傑犯規，他「4分打」雖沒得手，差距仍縮小到74：77。戰神接續快攻得手更將比分追到1分差，1分41秒雷蒙恩有機會靠罰球超前但2罰都失手，不過35.2秒丁聖儒2罰俱中，讓戰神83：82超前，也是全場首度領先。

海神洋將布里斯克回頭立刻投進三分彈，讓海神仍帶著85：83領先進入決勝節。

海神本土戰將胡瓏貿第四節連飆2記三分彈，戰神在拉鋸階段錯失罰球機會，42.2秒海神在于煥亞兩罰得手後仍握有106：103優勢，17.9秒布里茲克跳投追加保險分，戰神搶投外線追分無果，讓海神辛苦以5分差守護主場。

換掉德國教練費雪、改由本土教練朱永弘執教後終於奪勝，海神後衛于煥亞接受場中採訪時說：「朱哥也很辛苦，成軍第一年就跟著我們，很開心他的首勝。」他也強調海神是支永不放棄、充滿韌性的球隊，賽季才進行一半，接續會繼續努力。

海神今天只登錄兩位洋將，布里茲克轟下全場最高33分、10籃板、6助攻，克力斯16分、11籃板、6助攻，胡瓏貿和呂威霆都是三分球4投3中攻下13分；戰神洋將威力斯和基德各拿25分，威力斯還抓下20籃板，但「雙20」成績球隊仍吞2連敗。

海神教練朱永弘收下接掌兵符首勝。圖／TPBL提供
海神教練朱永弘收下接掌兵符首勝。圖／TPBL提供

