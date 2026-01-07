TPBL／攻城獅8秒未過半場確定為漏判 聯盟公告裁判暫停執法兩周
TPBL新北中信特攻、新竹御嵿攻城獅隊上周六在新莊體育館交手，比賽最後階段出現攻城獅8秒未過半場，裁判也未吹判的狀況，賽後引發滿場球迷的噓聲，在經特攻球團申訴後，聯盟在今天確認該場比賽第四節確實有2個漏判狀況發生，也決議暫停裁判陳宏名執法兩周。
TPBL聯盟公告如下：
針對新北中信特攻球團就 2026 年 1 月 3 日例行賽 G52 所提出之判例申訴，聯盟已完成比賽影像、裁判報告及規則之審查，經技術委員會確認，說明如下：
一、第四節 10:53 攻城獅 18 號帕塞獅與特攻 19 號馬可爭搶籃板之動作，經檢視應為推人犯規，當下裁判未予吹判，屬漏判。
二、第四節 0:30 攻城獅 10 號劉丞勳於控球後提出短暫停申請，裁判認定短暫停先成立並予以宣判，屬正確吹判。
三、第四節 30.5 秒至 23.3 秒期間，攻城獅由後場推進進入前場，經檢視實際超過 8 秒，屬漏判。
四、依聯盟裁判管理辦法規定，決勝期最後 2 分鐘內之嚴重漏判，經判例報告確認影響比賽結果者，將記點並暫緩編排。聯盟據此決議，自即日起暫停 45 號裁判陳宏名執法兩周。
聯盟已就相關判例進行檢討與教育訓練，並將持續精進裁判執法一致性與賽事品質。感謝球團之監督與建議。
