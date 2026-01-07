PLG／盧峻翔連兩月當選單月MVP 生涯累積第8次！

PLG今天公布2025-26球季12月最有價值球員，桃園璞園領航猿隊「夜王」盧峻翔繳出單月場均19分、5.7助攻、3.3籃板的全方位表現，幫助領航猿開季戰績一路獨走拿下5連勝（截至12月止），也再次獲得媒體青睞，生涯第8次獲選單月MVP，也是繼11月份後再次獲得一年份能量補給品。

12月的盧峻翔比11月的自己再進化，單月平均助攻進步1.2次，帶領球隊12月3場比賽有2場比賽團隊助攻都超過26次，讓領航猿的團隊籃球運作更順暢，也因此這2場比賽領航猿都以超過20分的勝分差擊敗對手。

此外，盧峻翔本月平均得分進步到場均19分，二分球命中率也有64.3%的高水準表現，穩定的攻擊火力幫助球隊開季至今未嚐敗績，也讓他在單月最有價值球員投票中，24張選票（包含2張球迷選票）中拿到13張第1名的5分、以總分96分獲選12月最有價值球員。

本球季起，PLG例行賽每個月表現傑出，並獲得媒體、球迷票選肯定的單月最有價值球員（MVP）將獲得GA黃金甲 X P. LEAGUE+ 聯名月MVP專屬獎盃與明星商品一年份營養／能量補給，而盧峻翔連兩月獲選，將獲得2年份的能量補給品。

12月最有價值球員前3名得分如下：

盧峻翔 (領航猿) 96分

李家慷 (領航猿) 33分

葛拉漢 (領航猿) 33分