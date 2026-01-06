PLG／讓古德溫得分砍半 領航猿卡總大讚白曜誠亞洲控衛大鎖

桃園璞園領航猿兩天前剛結束東超客場賽事，今天隨即回到PLG賽場上作客台北富邦勇士主場，儘管並沒有太多喘息空間，但領航猿今天仍靠著著6人得分上雙的多點開花攻勢，以21分差距大勝富邦勇士，且後衛白曜誠更是讓前一場剛攻下51分的古德溫得分砍半僅拿下24分，讓領航猿總教練卡米諾斯也大讚白曜誠是亞洲很棒的控球後衛防守者。

開季拉出5連勝的領航猿，周日在東超客場賽事中以95：83擊敗澳門黑熊，小組賽拿下4勝1敗，六強賽門票幾乎納入囊中，今天回到PLG賽場後，又再度大勝近期拉出2連勝的富邦勇士，開季狀態銳不可擋。

談到今天比賽內容，領航猿總教練雖然對於裁判尺度頗有微詞，但仍讚許球隊打出一場好比賽，「雖然我們昨天才剛打完東超回來，沒有太多時間準備這一場，但今天進攻都有維持高檔，不管對方手區域還是盯人，都還是很冷靜去進攻。不過下半場我們對於吹判有一些困惑，峻翔每場都維持高強度侵略性切入，但今天只獲得2罰，對方有一位球員（古德溫）卻獲得16罰，好在我們後面有家慷投進三分，輪替也夠穩定。」

此外，卡米諾斯也讚賞僅拿下4分的後衛白曜誠扮演本場比賽隱形功臣，「我不想忘記提一個球員，那就是小白在亞洲是很棒的控球後衛防守者，兩天前他把澳門黑熊崇貴守得非常好，今天也把古德溫限制不錯，雖然他今天只得4分，但想讓大家知道他是亞洲非常好的防守者。」