快訊

低溫、海象不佳…F-16飛官跳傘逃生下落不明 2救援利器拚黃金時間

度蜜月返台才2天！F-16戰機上尉疑跳傘失聯 民眾曝平時為人親切

前女主播怒夫「亂買1檔股票」一路慘跌差點婚變 今見股價：我才是豬

PLG／讓古德溫得分砍半 領航猿卡總大讚白曜誠亞洲控衛大鎖

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
白曜誠雖然僅拿下4分，但被總教練卡米諾斯點名是贏球隱形功臣。圖／PLG提供
白曜誠雖然僅拿下4分，但被總教練卡米諾斯點名是贏球隱形功臣。圖／PLG提供

桃園璞園領航猿兩天前剛結束東超客場賽事，今天隨即回到PLG賽場上作客台北富邦勇士主場，儘管並沒有太多喘息空間，但領航猿今天仍靠著著6人得分上雙的多點開花攻勢，以21分差距大勝富邦勇士，且後衛白曜誠更是讓前一場剛攻下51分的古德溫得分砍半僅拿下24分，讓領航猿總教練卡米諾斯也大讚白曜誠是亞洲很棒的控球後衛防守者。

開季拉出5連勝的領航猿，周日在東超客場賽事中以95：83擊敗澳門黑熊，小組賽拿下4勝1敗，六強賽門票幾乎納入囊中，今天回到PLG賽場後，又再度大勝近期拉出2連勝的富邦勇士，開季狀態銳不可擋。

談到今天比賽內容，領航猿總教練雖然對於裁判尺度頗有微詞，但仍讚許球隊打出一場好比賽，「雖然我們昨天才剛打完東超回來，沒有太多時間準備這一場，但今天進攻都有維持高檔，不管對方手區域還是盯人，都還是很冷靜去進攻。不過下半場我們對於吹判有一些困惑，峻翔每場都維持高強度侵略性切入，但今天只獲得2罰，對方有一位球員（古德溫）卻獲得16罰，好在我們後面有家慷投進三分，輪替也夠穩定。」

此外，卡米諾斯也讚賞僅拿下4分的後衛白曜誠扮演本場比賽隱形功臣，「我不想忘記提一個球員，那就是小白在亞洲是很棒的控球後衛防守者，兩天前他把澳門黑熊崇貴守得非常好，今天也把古德溫限制不錯，雖然他今天只得4分，但想讓大家知道他是亞洲非常好的防守者。」

籃球

延伸閱讀

PLG／又是20分以上大勝 領航猿輕取勇士開季6戰平均贏18.5分

拆解三巨頭後神奇完成重建 太陽成為KD交易案贏家！

PLG／改寫林書豪得分紀錄 前隊友古德溫笑：我會和他說

PLG／21分慘輸勇士 洋基工程教頭坦言「難堪」

相關新聞

PLG／又是20分以上大勝 領航猿輕取勇士開季6戰平均贏18.5分

在林志傑歸隊後拉出一波2連勝的台北富邦勇士，今天在主場遭遇開季5連勝的衛冕軍桃園璞園領航猿，雖然首節兩隊還一度拉鋸，但領...

PLG／讓古德溫得分砍半 領航猿卡總大讚白曜誠亞洲控衛大鎖

桃園璞園領航猿兩天前剛結束東超客場賽事，今天隨即回到PLG賽場上作客台北富邦勇士主場，儘管並沒有太多喘息空間，但領航猿今...

TPBL／海神聯名高雄潮牌 隊長拍宣傳照帥一波

高雄全家海神隊陪伴神隊友迎接2026年，「海神最高」主題周與高雄在地潮流品牌「WODEN」重磅聯名商品，7日周間賽事還推...

籃球／去年會員大會三度流會 籃協：理事會努力不應被抹煞

中華民國籃球協會去年會員大會連續三度流會，昨天第4會期司法及法制委員會第17次全體委員會議上被立法委員陳培瑜點名，運動部...

TPBL／迪亞洛化身迪亞「強」 助雲豹止敗榮獲單周MVP 

桃園台啤永豐雲豹隊上周南下踢館高雄全家海神隊，面對急需止敗的關鍵戰役，雲豹外援迪亞洛（Cheick Diallo）自替補...

TPBL／夢想家強化戰力 簽下NBA資歷新外援

福爾摩沙夢想家隊今天正式宣布，簽下擁有NBA資歷的新外援班・班提爾（Ben Bentil），強化球隊陣容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。