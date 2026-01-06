快訊

PLG／又是20分以上大勝 領航猿輕取勇士開季6戰平均贏18.5分

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
領航猿共6人得分上雙，開季6場比賽平均勝分高達18.5分。圖／PLG提供
在林志傑歸隊後拉出一波2連勝的台北富邦勇士，今天在主場遭遇開季5連勝的衛冕軍桃園璞園領航猿，雖然首節兩隊還一度拉鋸，但領航猿靠著6人得分上雙的多點開花攻勢，逐漸擴大領先差距，最終以118：97輕取富邦勇士，拉出開季6連勝。

富邦勇士在上周六迎回「野獸」林志傑，並在與獵鷹、洋基工程的兩場比賽中都大勝對手，本季首度拉出一波2連勝，不過今天碰上開季還不曾吞敗的領航猿，富邦勇士卻是陷入苦戰。

在首節賽事中，富邦勇士開賽後還一度在雙洋將哥倫特與古德溫聯手開砲下取得領先，不過團隊戰力更勝一籌的領航猿，在伯朗和葛拉漢領軍下隨即展開反撲，並在第一節打完反倒取得6分領先。

而接下來三節領航猿更是火力大放送，包括第二節團隊猛轟38分，包括替補上陣的陳將双與阿提諾都有單節8分進帳，幫助領航猿一口氣擴大領先差距到雙位數，易籃後儘管富邦勇士仍努力追分，但在仍無法縮小差距的情況下，最終就由領航猿以21分差收下開季6連勝。

領航猿在今天贏球後，開季前6場比賽平均勝分來到18.5分，且聯盟近6場比賽分差都在20分以上，顯示聯盟各隊間實力懸殊，個人表現部分，先發的葛拉漢22分、伯朗21分、盧峻翔16分、李家慷14分，替補上陣的阿提諾則有22分、13籃板，陳將双14分、4助攻；至於富邦勇士雖然有5人得分上雙，但本土球員僅有周桂羽一人拿下14分。

PLG／又是20分以上大勝 領航猿輕取勇士開季6戰平均贏18.5分

