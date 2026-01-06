TPBL／海神聯名高雄潮牌 隊長拍宣傳照帥一波

高雄全家海神隊陪伴神隊友迎接2026年，「海神最高」主題周與高雄在地潮流品牌「WODEN」重磅聯名商品，7日周間賽事還推出當日限定優惠，身分證字號有「3」現場購票出示有效證件，1個3享1A買一送一，2個3享1S買一送一，3個3享VIP買一送一，入場即贈主題摺扇、欣臨企業品牌好禮、威豹Power In能量飲料。

海神攜手高雄在地潮流品牌「WODEN」重磅聯名，「WODEN」以品牌最拿手的日系復古休閒元素設計，與海神共同書寫屬於高雄的榮耀篇章，推出九款美式潮流設計新品，展現城市態度與街頭能量。主場賽事期間現場結帳時於AQUAS STORE出示「高雄在地企業」或含「高雄字樣」之證件，即可享9折優惠。

隊長余純安與Aqua Mermaids小李本次為高雄全家海神 X WODEN聯名商品拍攝宣傳照，余純安身著《From Harbor to Glory》五周年橄欖球衣，寬短橄欖球版型，結合運動輪廓與街頭比例，滿版昇華波浪圖騰，呼應高雄海神的港都意象，聯名LOGO拼接運動短褲，尼龍與網眼布異材質復古拼接，重現經典運動服語彙，融合街頭與復古風格。

小李身著的《Wave Graffiti》女版短TEE正面主視覺 以 AQUAS WODEN 塗鴉字體呈現，將街頭筆觸融入海神插圖元素，展現自由不羈的街頭能量，聯名球則搭配簡約俐落黑色基調與街頭元素組成魅力之作。

「藍染DIY」上周末獲神隊友一致好評，海神將美濃客家紙傘文化帶進高雄巨蛋，10、11日推出限定「紙傘彩繪」環廊體驗，每場限量20位，季票、家庭護照會員體驗價100元，神隊友體驗價150元。參加體驗皆可獲得抽獎券壹張，投給最喜歡的紙傘，即有機會將一月海派大使（余純安、唐維傑、廖偉皓、布里茲克、克力斯）親手彩繪的紙傘帶回家。