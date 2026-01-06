籃球／去年會員大會三度流會 籃協：理事會努力不應被抹煞

中華民國籃球協會去年會員大會連續三度流會，昨天第4會期司法及法制委員會第17次全體委員會議上被立法委員陳培瑜點名，運動部政務次長黃啟煌表示本周運動部就會發函籃協，促請籃協有所作為，今天籃協也發出聲明。

籃球現任理事長謝典林己連任一屆，預計今年將改選新任理事長。

籃協聲明如下：

114年，協會理事會依法、依章程已於2月28日、5月11日、6月29日、9月27日、12月20日召開五次理監事會議，會前、會後皆向運動部報備。每次理監事會議，理監事出席率極高，針對各項議題充分討論、決議，義務奉獻、認真盡責，皆有會議記錄可循。

114年，協會依法、依章程召開會員大會，惟會員是否參加會員大會，係屬會員之自由意志，流會亦非本會所樂見。而理事會亦善盡責任，責成本會應擇日再召開會員大會，整年度共召開三次會員大會，對於仍然無法成會，理事會十分遺憾，並於理監事會議中提出臨時動議研議相關辦法。過程中，協會皆有即時向運動部報備。

協會在運動部的輔導及建議下，將參考其他單項協會作法，研議個人會員分區代表制等相關辦法，並儘速召開理事會討論審議，以祈解決會員眾多難以成會之情況，亦將再與各會員溝通，再度召開會員大會。各界報導評論時應先求證事實，以正視聽，協會積極任事不應被誤解誤導，亦不應抹煞理事會之努力。