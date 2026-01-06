TPBL／迪亞洛化身迪亞「強」 助雲豹止敗榮獲單周MVP 

桃園台啤永豐雲豹隊上周南下踢館高雄全家海神隊，面對急需止敗的關鍵戰役，雲豹外援迪亞洛（Cheick Diallo）自替補出發，在攻守兩端展現高度侵略性與效率，最終幫助球隊成功終止3連敗，也憑藉亮眼表現獲選為TPBL第十二周單周最有價值球員（MVP）。

該役海神迎來射手于煥亞傷癒回歸，外線手感火燙，單場命中6顆三分球、轟下全場最高27分，給予雲豹極大壓力。然而雲豹並未因此亂了節奏，迪亞洛從板凳出發後，積極衝搶籃板、保護禁區，並透過不斷跑位為團隊製造進攻空間，成功穩住場上局勢。

迪亞洛全場攻下22分、11籃板，兩分球命中率高達71%，得分創下個人本季新高，不僅在禁區有效終結進攻，也在防守端提供關鍵支撐，成為雲豹止敗的重要推手。

憑藉此役攻守兩端的高效輸出，迪亞洛不僅成功協助雲豹止敗，也逐漸回應外界質疑。經過此戰，部分球迷原先戲稱他為迪亞「弱」，也在賽後以迪亞「強」形容他的表現，肯定其在場上的影響力與價值。在團隊急需一場勝利的時刻，迪亞洛挺身而出，用實際行動證明自身價值，也讓第十二周 MVP 的肯定實至名歸。