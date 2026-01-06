TPBL／夢想家強化戰力 簽下NBA資歷新外援

福爾摩沙夢想家隊今天正式宣布，簽下擁有NBA資歷的新外援班・班提爾（Ben Bentil），強化球隊陣容。

現年30歲的班提爾來自迦納共和國，身高204公分、體重110公斤，具備多國職業聯賽征戰經驗，生涯曾效力於美國、中國、法國、西班牙、希臘、義大利、塞爾維亞、日本、土耳其與以色列等地聯賽。

夢想家總經理韓駿鎧表示，班提爾具備國際高強度賽場經驗，能在團隊中提供機動性與外線能力，並以成熟的閱讀比賽提升團隊進攻流動性，「我們相信他的加入能補強戰力，讓球隊陣容更完整。」球團也補充，因應本季戰況競爭激烈，團隊在外援配置上提前進行更周全的評估與準備，以維持輪替彈性與戰力穩定，並在聯盟登錄規範與時程內保留調整空間。

班提爾大學就讀 NCAA D1 普羅維登斯學院（Providence College），2015-16 賽季他以主力身分繳出場均21.1分、7.7籃板、1.1助攻，外線命中三成二，展現內外兼具的全面身手。2016年NBA選秀會中，班提爾於第二輪第51順位獲塞爾提克隊選中，正式展開職業生涯，後續也在NBA累積實戰經驗留下出賽成績。

後續轉戰歐洲，2021-22 賽季班提爾在義大利米蘭奧林匹亞（AX Armani Exchange Milano），隨隊拿下義大利甲級聯賽（LBA）冠軍與義大利盃冠軍，該季出賽29場，繳出場均9.1分、4.3籃板；2022-23 賽季轉戰貝爾格勒紅星（Crvena zvezda），再添冠軍經歷，隨隊奪得塞爾維亞聯賽（Košarkaška liga Srbije）冠軍，並拿下 2023 年塞爾維亞盃（Radivoj Korać Cup）冠軍。2023-24賽季則在日本 B.LEAGUE B1聯盟展現穩定火力，效力群馬雷鶴（Gunma Crane Thunders）出賽50場，繳出場均17.0分、5.5籃板、1.5助攻，同時三分命中率突破四成，外線火力穩定，展現穩定輸出與掌控比賽節奏的能力。

談到加盟夢想家，班提爾表示，第一次在日本打球時就很喜歡亞洲，因此一直希望能再回到亞洲發展，「這次與總教練簡浩交流後，我留下非常好的印象，也感受到夢想家就像一個大家庭，所以我想成為其中的一員。」他也提到，「我跟目前也在隊上的湯普金斯是很好的朋友，他跟我分享了台灣人的友善與熱情，也有朋友告訴我，如果有機會帶著家人來台灣打球與生活，真的不用猶豫，因為這裡的文化非常棒。」談及場外生活，班提爾表示：「除了籃球外也熱愛美食、音樂與電玩，平常也會閱讀、下廚，期待在融入球隊之餘探索台灣在地料理與生活節奏。」