快訊

北一女師班群轉發蔣萬安演講惹議 教育局還原始末：尊重教學自主

TPBL／張宗憲轟本季新高25分 夢想家客場勝特攻

中央社／ 台北4日電
夢想家隊張宗憲(左)攻下25分。TPBL提供
夢想家隊張宗憲(左)攻下25分。TPBL提供

TPBL福爾摩沙夢想家今天作客新北中信特攻主場，靠著「噴射機」張宗憲攻下過去2季的生涯新高25分，率隊以122比115擊敗對手。

去年12月27日剛滿37歲的張宗憲，在台灣職業籃球大聯盟（TPBL）的2024-25賽季共出賽23場比賽，單場最高得分為17分（2次）。

進入到2025-26年賽季，連同本場張宗憲出賽了12場，在今天之前，單場最高得分是去年10月29日對高雄全家海神的21分。

首節2隊進攻狀態都很火熱，各自攻下36分戰成平手；關鍵第2節，夢想家靠著張宗憲單節11分，加上洋將湯普金斯（Trey Thompkins III）挹注15分，讓夢想家單節打出38比19的一倍勝分差，半場結束，就以74比55領先。

下半場特攻雖極力反撲，無奈命中率仍不盡理想，終場前2分21秒，夢想家中鋒高柏鍇（BrandonGilbeck）上籃得手，又將領先差距擴大到21分，正式宣告比賽提前終結。

夢想家和特攻都各投進16記三分彈，但夢想家團隊2分球命中率高達71.8%，完全比下特攻的52.3%，是雙方勝負分水嶺，夢想家拿到這場勝利後，戰績8勝8敗，重返5成勝率。

張宗憲賽後接受轉播單位訪問時表示，「我一直覺得我們球隊天分很高，但可能之前還不太懂打團隊籃球，現在大家做得越來越好，也更相信隊友。」

張宗憲最近4場比賽有3場得分達雙位數，在場上也更享受比賽，他笑說：「可能年紀大了吧，比較知道要做什麼，何時該防守、何時該進攻，中間拿捏的比較恰當。」

中信特攻啦啦隊演出。TPBL提供
中信特攻啦啦隊演出。TPBL提供

籃球

延伸閱讀

TPBL／王世堅開球！單節8分加爭議判決 特攻不敵攻城獅球迷噓爆裁判

TPBL／第三節海嘯攻勢 特攻客場狙擊夢想家

TPBL／三上悠亞應援加持 馬建豪上半場就轟4三分彈助夢想家退戰神

TPBL／最強日援三上悠亞回來了 周末夢想家主場登場熱力應援

相關新聞

PLG／古德溫狂轟51分破林書豪紀錄 勇士血洗洋基奪主場連勝

台北富邦勇士昨天以破本季勝分紀錄的38分迎接「野獸」林志傑復出，今天面對洋基工程再有新猷誕生，洋將古德溫全場狂轟51分，...

TPBL／張宗憲轟本季新高25分 夢想家客場勝特攻

TPBL福爾摩沙夢想家今天作客新北中信特攻主場，靠著「噴射機」張宗憲攻下過去2季的生涯新高25分，率隊以122比115擊...

PLG／改寫林書豪得分紀錄 前隊友古德溫笑：我會和他說

台北富邦勇士洋將古德溫今天火力全開，面對PLG新成員洋基工程全場26投16中，包括12投8中的三分球，以狂轟51分表現率...

PLG／21分慘輸勇士 洋基工程教頭坦言「難堪」

PLG新成員洋基工程籃球隊，開季5戰還沒等到隊史首勝，今天面對「背靠背」出賽的台北富邦勇士更寫下不名譽紀錄，遭勇士洋將古...

TPBL／國王洋將齊飆分 賞海神4連敗

上季爭奪總冠軍的新北國王隊和高雄全家海神隊，本季都打得掙扎，且都出現季中換帥狀況，今天兩軍高雄碰頭，國王在洋將杰倫狂轟3...

EASL／二連勝澳門黑熊 領航猿鎖定季後賽門票

去年打下東超聯賽（EASL）亞軍的桃園璞園領航猿隊，今天在廣州出戰澳門黑熊隊，在洋將伯朗35分、13籃板領軍下，以95：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。