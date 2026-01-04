TPBL／張宗憲轟本季新高25分 夢想家客場勝特攻

TPBL福爾摩沙夢想家今天作客新北中信特攻主場，靠著「噴射機」張宗憲攻下過去2季的生涯新高25分，率隊以122比115擊敗對手。

去年12月27日剛滿37歲的張宗憲，在台灣職業籃球大聯盟（TPBL）的2024-25賽季共出賽23場比賽，單場最高得分為17分（2次）。

進入到2025-26年賽季，連同本場張宗憲出賽了12場，在今天之前，單場最高得分是去年10月29日對高雄全家海神的21分。

首節2隊進攻狀態都很火熱，各自攻下36分戰成平手；關鍵第2節，夢想家靠著張宗憲單節11分，加上洋將湯普金斯（Trey Thompkins III）挹注15分，讓夢想家單節打出38比19的一倍勝分差，半場結束，就以74比55領先。

下半場特攻雖極力反撲，無奈命中率仍不盡理想，終場前2分21秒，夢想家中鋒高柏鍇（BrandonGilbeck）上籃得手，又將領先差距擴大到21分，正式宣告比賽提前終結。

夢想家和特攻都各投進16記三分彈，但夢想家團隊2分球命中率高達71.8%，完全比下特攻的52.3%，是雙方勝負分水嶺，夢想家拿到這場勝利後，戰績8勝8敗，重返5成勝率。

張宗憲賽後接受轉播單位訪問時表示，「我一直覺得我們球隊天分很高，但可能之前還不太懂打團隊籃球，現在大家做得越來越好，也更相信隊友。」

張宗憲最近4場比賽有3場得分達雙位數，在場上也更享受比賽，他笑說：「可能年紀大了吧，比較知道要做什麼，何時該防守、何時該進攻，中間拿捏的比較恰當。」