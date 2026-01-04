快訊

PLG／改寫林書豪得分紀錄 前隊友古德溫笑：我會和他說

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
勇士洋將古德溫改寫聯盟得分紀錄。圖／PLG提供
台北富邦勇士洋將古德溫今天火力全開，面對PLG新成員洋基工程全場26投16中，包括12投8中的三分球，以狂轟51分表現率隊以126：105收下主場連勝，改寫聯盟紀錄的他還笑說，要和原本紀錄保持人林書豪說這件消息。

31歲的古德溫2013年NBA選秀會第一輪被雷霆隊挑中，在太陽隊展開職業生涯，2017年效力籃網隊時曾和林書豪當隊友。原本PLG單場最高分是林書豪2022-23賽季效力高雄鋼鐵人時的單場50分，洋將辛巴也曾締造單場50分紀錄，今天被古德溫以1分之差送入歷史。

賽後才知道打破紀錄，且是改寫林書豪紀錄，古德溫笑說，認識林書豪，「我會和他說這件事。」勇士教練吳永仁也說，不知道原本紀錄是多少，且最多24分領先一度被洋基工程追近，才讓古德溫續留場上，破紀錄是自然發生，沒有刻意操作。

古德溫提到，今天的出色表現有賴教練團和隊友的信任，很榮幸締造新紀錄，「但勝場更重要，我們需要勝場。」上個賽季曾在CBA有單場53分演出，古德溫認為這兩場飆分秀沒太大差異，個人秘訣是保持心情穩定，不會因為得分高而過嗨，持續做該做的事情，今天飆分後仍會專注在下一場比賽。

吳永仁也感謝球員在少了外籍生莫巴耶下，「背靠背」出賽扛對手禁區大將庫薩斯付出的努力；至於莫巴耶的狀況是昨天打完才透露大腿內側不適，可能有拉傷，明天去醫院檢查後才會知道狀況如何。

勇士洋將古德溫（右）改寫聯盟得分紀錄。圖／PLG提供
籃球

