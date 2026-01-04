聽新聞
PLG／21分慘輸勇士 洋基工程教頭坦言「難堪」
PLG新成員洋基工程籃球隊，開季5戰還沒等到隊史首勝，今天面對「背靠背」出賽的台北富邦勇士更寫下不名譽紀錄，遭勇士洋將古德溫狂轟破聯盟單場最高紀錄的51分，讓總教練「光哥」李逸驊形容防守「完全不及格」，是一場「滿難堪」的比賽。
李逸驊透露，賽前設定就有提醒球員，要針對勇士洋將哥倫特和古德溫下功夫，但還是被古德溫轟下51分，「個人防守和團隊防守都不及格，球員經驗不太夠，防守不太能應變，跟不上，所以後段出現很多防守問題。」他認為今天進攻也是不及格，除了庫薩斯和傑克森，「富邦連續打兩場還打比我們更多的快攻，更不應該。」
勇士今天靠快攻拿下20分，遠高於洋基工程的9分，且得分126分也讓李逸驊直搖頭，喊說下禮拜開始球隊要每天訓練兩次，「基本動作太差，需要更多訓練。」
洋基工程目前5連敗，最少的勝分差是12分，場均差距是24.2分，就算球隊補進李漢昇和張伯維也沒能扭轉劣勢。
今天出賽16分鐘的李漢昇提到，很久沒比賽，還在找比賽感覺，同時和新球隊磨合，今天出賽還在適應，出現3失誤的表現「不及格」，希望表現能漸入佳境。
李逸驊提到，兩位新成員防守都很強勢，但加入不到一星期，對球隊不太熟悉，許久沒出賽的張伯維體能也還沒恢復，希望接下來的比賽防守強度再增加。
