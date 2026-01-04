快訊

北一女師班群轉發蔣萬安演講惹議 教育局還原始末：尊重教學自主

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／21分慘輸勇士 洋基工程教頭坦言「難堪」

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
洋基工程苦吞5連敗。圖／PLG提供
洋基工程苦吞5連敗。圖／PLG提供

PLG新成員洋基工程籃球隊，開季5戰還沒等到隊史首勝，今天面對「背靠背」出賽的台北富邦勇士更寫下不名譽紀錄，遭勇士洋將古德溫狂轟破聯盟單場最高紀錄的51分，讓總教練「光哥」李逸驊形容防守「完全不及格」，是一場「滿難堪」的比賽。

李逸驊透露，賽前設定就有提醒球員，要針對勇士洋將哥倫特和古德溫下功夫，但還是被古德溫轟下51分，「個人防守和團隊防守都不及格，球員經驗不太夠，防守不太能應變，跟不上，所以後段出現很多防守問題。」他認為今天進攻也是不及格，除了庫薩斯和傑克森，「富邦連續打兩場還打比我們更多的快攻，更不應該。」

勇士今天靠快攻拿下20分，遠高於洋基工程的9分，且得分126分也讓李逸驊直搖頭，喊說下禮拜開始球隊要每天訓練兩次，「基本動作太差，需要更多訓練。」

洋基工程目前5連敗，最少的勝分差是12分，場均差距是24.2分，就算球隊補進李漢昇和張伯維也沒能扭轉劣勢。

今天出賽16分鐘的李漢昇提到，很久沒比賽，還在找比賽感覺，同時和新球隊磨合，今天出賽還在適應，出現3失誤的表現「不及格」，希望表現能漸入佳境。

李逸驊提到，兩位新成員防守都很強勢，但加入不到一星期，對球隊不太熟悉，許久沒出賽的張伯維體能也還沒恢復，希望接下來的比賽防守強度再增加。

洋基工程苦吞5連敗。圖／PLG提供
洋基工程苦吞5連敗。圖／PLG提供

籃球

延伸閱讀

PLG／古德溫狂轟51分破林書豪紀錄 勇士血洗獵鷹奪主場連勝

籃球／從新竹縣換到新竹市 李漢昇轉戰洋基工程攜手張伯維加盟

NBA／坦言被湖人退貨超生氣！ 中鋒威廉斯：以為能成為拼圖

PLG／賽前攜手洋基女孩秀熱舞 林志玲透露為洋基工程站台原因

相關新聞

PLG／古德溫狂轟51分破林書豪紀錄 勇士血洗洋基奪主場連勝

台北富邦勇士昨天以破本季勝分紀錄的38分迎接「野獸」林志傑復出，今天面對洋基工程再有新猷誕生，洋將古德溫全場狂轟51分，...

TPBL／張宗憲轟本季新高25分 夢想家客場勝特攻

TPBL福爾摩沙夢想家今天作客新北中信特攻主場，靠著「噴射機」張宗憲攻下過去2季的生涯新高25分，率隊以122比115擊...

PLG／改寫林書豪得分紀錄 前隊友古德溫笑：我會和他說

台北富邦勇士洋將古德溫今天火力全開，面對PLG新成員洋基工程全場26投16中，包括12投8中的三分球，以狂轟51分表現率...

PLG／21分慘輸勇士 洋基工程教頭坦言「難堪」

PLG新成員洋基工程籃球隊，開季5戰還沒等到隊史首勝，今天面對「背靠背」出賽的台北富邦勇士更寫下不名譽紀錄，遭勇士洋將古...

TPBL／國王洋將齊飆分 賞海神4連敗

上季爭奪總冠軍的新北國王隊和高雄全家海神隊，本季都打得掙扎，且都出現季中換帥狀況，今天兩軍高雄碰頭，國王在洋將杰倫狂轟3...

EASL／二連勝澳門黑熊 領航猿鎖定季後賽門票

去年打下東超聯賽（EASL）亞軍的桃園璞園領航猿隊，今天在廣州出戰澳門黑熊隊，在洋將伯朗35分、13籃板領軍下，以95：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。