快訊

北一女師班群轉發蔣萬安演講惹議 教育局還原始末：尊重教學自主

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／古德溫狂轟51分破林書豪紀錄 勇士血洗洋基奪主場連勝

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
勇士洋將古德溫（右）狂轟破聯盟單場最高分紀錄的51分。圖／勇士提供
勇士洋將古德溫（右）狂轟破聯盟單場最高分紀錄的51分。圖／勇士提供

台北富邦勇士昨天以破本季勝分紀錄的38分迎接「野獸」林志傑復出，今天面對洋基工程再有新猷誕生，洋將古德溫全場狂轟51分，1分之差改寫林書豪和辛巴締造的單場最高紀錄，也助勇士以126：105奪下主場連勝。

林志傑迎接本季首度的「背靠背」出賽，先發出賽才8秒就靠罰球站上罰球線，得分開張，不過首節洋基工程在庫薩斯6分、8籃板發揮下取得27：23領先。

首節只拿4分的古德溫第二節手感加溫，單節8投6中轟下16分，助勇士半場打完以56：52反超；第三節6分04秒，林郅為的犯規升級成違反運動精神犯規，古德溫2罰1中後勇士仍有球權，古德溫又飆進底角三分球，個人連拿分數助隊領先擴大到73：60。

林志傑追加外線、古德溫快攻上籃後再進球，勇士再拉開差距，帶著87：71領先進入決勝場。

古德溫持續堆高得分，第四節2分32秒，高偉綸犯規把古德溫送上罰球線，他第一球罰球命中後得分正式突破50分大關，第二罰把握後更改寫聯盟最高得分紀錄；1分46秒勇士將古德溫換下場，讓他享受和平籃球館球迷熱烈掌聲，最終勇士就以21分差距迎接主場連勝。

古德溫全場出賽39分鐘，26投16中包括12投8中的三分球，罰球14罰11中，狂轟51分外帶5助攻，哥倫特22分，周桂羽13分是本土最高。勝場仍掛蛋的洋基工程以庫薩斯和喬治金21分最高，傑克森20分，本土最高是葉惟捷的10分。

勇士洋將古德溫（右）狂轟破聯盟單場最高分紀錄的51分。圖／勇士提供
勇士洋將古德溫（右）狂轟破聯盟單場最高分紀錄的51分。圖／勇士提供

籃球

延伸閱讀

周杰倫亂入林書豪球衣退役儀式 被嗆「唱太快自己都聽不懂歌詞」

NBA／坦言被湖人退貨超生氣！ 中鋒威廉斯：以為能成為拼圖

周杰倫現身林書豪球衣退休儀式！627萬Chrome Hearts牛仔褲成焦點

林書豪退休／告別籃壇之際給台籃的忠告？林書豪：以「合」為貴

相關新聞

PLG／古德溫狂轟51分破林書豪紀錄 勇士血洗洋基奪主場連勝

台北富邦勇士昨天以破本季勝分紀錄的38分迎接「野獸」林志傑復出，今天面對洋基工程再有新猷誕生，洋將古德溫全場狂轟51分，...

TPBL／張宗憲轟本季新高25分 夢想家客場勝特攻

TPBL福爾摩沙夢想家今天作客新北中信特攻主場，靠著「噴射機」張宗憲攻下過去2季的生涯新高25分，率隊以122比115擊...

PLG／改寫林書豪得分紀錄 前隊友古德溫笑：我會和他說

台北富邦勇士洋將古德溫今天火力全開，面對PLG新成員洋基工程全場26投16中，包括12投8中的三分球，以狂轟51分表現率...

PLG／21分慘輸勇士 洋基工程教頭坦言「難堪」

PLG新成員洋基工程籃球隊，開季5戰還沒等到隊史首勝，今天面對「背靠背」出賽的台北富邦勇士更寫下不名譽紀錄，遭勇士洋將古...

TPBL／國王洋將齊飆分 賞海神4連敗

上季爭奪總冠軍的新北國王隊和高雄全家海神隊，本季都打得掙扎，且都出現季中換帥狀況，今天兩軍高雄碰頭，國王在洋將杰倫狂轟3...

EASL／二連勝澳門黑熊 領航猿鎖定季後賽門票

去年打下東超聯賽（EASL）亞軍的桃園璞園領航猿隊，今天在廣州出戰澳門黑熊隊，在洋將伯朗35分、13籃板領軍下，以95：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。