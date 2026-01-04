聽新聞
PLG／古德溫狂轟51分破林書豪紀錄 勇士血洗洋基奪主場連勝
台北富邦勇士昨天以破本季勝分紀錄的38分迎接「野獸」林志傑復出，今天面對洋基工程再有新猷誕生，洋將古德溫全場狂轟51分，1分之差改寫林書豪和辛巴締造的單場最高紀錄，也助勇士以126：105奪下主場連勝。
林志傑迎接本季首度的「背靠背」出賽，先發出賽才8秒就靠罰球站上罰球線，得分開張，不過首節洋基工程在庫薩斯6分、8籃板發揮下取得27：23領先。
首節只拿4分的古德溫第二節手感加溫，單節8投6中轟下16分，助勇士半場打完以56：52反超；第三節6分04秒，林郅為的犯規升級成違反運動精神犯規，古德溫2罰1中後勇士仍有球權，古德溫又飆進底角三分球，個人連拿分數助隊領先擴大到73：60。
林志傑追加外線、古德溫快攻上籃後再進球，勇士再拉開差距，帶著87：71領先進入決勝場。
古德溫持續堆高得分，第四節2分32秒，高偉綸犯規把古德溫送上罰球線，他第一球罰球命中後得分正式突破50分大關，第二罰把握後更改寫聯盟最高得分紀錄；1分46秒勇士將古德溫換下場，讓他享受和平籃球館球迷熱烈掌聲，最終勇士就以21分差距迎接主場連勝。
古德溫全場出賽39分鐘，26投16中包括12投8中的三分球，罰球14罰11中，狂轟51分外帶5助攻，哥倫特22分，周桂羽13分是本土最高。勝場仍掛蛋的洋基工程以庫薩斯和喬治金21分最高，傑克森20分，本土最高是葉惟捷的10分。
