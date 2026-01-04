TPBL／國王洋將齊飆分 賞海神4連敗

上季爭奪總冠軍的新北國王隊和高雄全家海神隊，本季都打得掙扎，且都出現季中換帥狀況，今天兩軍高雄碰頭，國王在洋將杰倫狂轟35分領軍下，以111：94賞給海神4連敗，新年第一勝、客場新年首勝一併入袋。

海神首節點點開花，多達10位球員有分數進帳，取得32：29領先，但國王第二節在洋將奧帝單節10分助陣下反超，帶著61：54領先進入下半場。

杰倫、沃許本下半場持續發揮，三節打完優勢擴大到13分，第四節也一路維持優勢，在新教頭洪志善領軍下迎接新年首勝。

下半場國王持續掌控比賽走向，杰倫不僅持續得分，更在組織端發揮影響力，單節再添10分。沃許本則在禁區強勢發揮，幫助球隊將領先優勢擴大至雙位數，第三節打完已建立13分領先。進入決勝節，國王面對海神的全場壓迫防守依舊沉穩應對，杰倫與沃許本一內一外穩定輸出，確保領先不被動搖。最終國王以16顆三分球的兇猛火力收下勝利。

洪志善提到，球隊此役球的流動順暢，是能在客場取勝的關鍵，也讓全隊重新找回贏球的感覺；他也強調「贏球渴望」，教練團與球員本周訓練與會議中持續提醒彼此，期盼找回對勝利的企圖心。

國王3名洋將今天得分都超過20分，杰倫35分、7助攻，沃許本21分、11籃板，奧帝三分球8投5中攻下20分，林書緯上場43分鐘攻下18、6籃板、6助攻且沒有失誤。