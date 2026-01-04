快訊

強烈大陸冷氣團明來襲！3地有雨 後天轉乾「低溫下探7度」

陳水扁開節目遭喊卡 總統府：健康受到最好照顧最重要

北一女師大讚雙城演講技巧…遭網友質疑 蔣萬安反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／國王洋將齊飆分 賞海神4連敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
杰倫（左）攻下全場最高的35分。圖／TPBL提供
杰倫（左）攻下全場最高的35分。圖／TPBL提供

上季爭奪總冠軍的新北國王隊和高雄全家海神隊，本季都打得掙扎，且都出現季中換帥狀況，今天兩軍高雄碰頭，國王在洋將杰倫狂轟35分領軍下，以111：94賞給海神4連敗，新年第一勝、客場新年首勝一併入袋。

海神首節點點開花，多達10位球員有分數進帳，取得32：29領先，但國王第二節在洋將奧帝單節10分助陣下反超，帶著61：54領先進入下半場。

杰倫、沃許本下半場持續發揮，三節打完優勢擴大到13分，第四節也一路維持優勢，在新教頭洪志善領軍下迎接新年首勝。

下半場國王持續掌控比賽走向，杰倫不僅持續得分，更在組織端發揮影響力，單節再添10分。沃許本則在禁區強勢發揮，幫助球隊將領先優勢擴大至雙位數，第三節打完已建立13分領先。進入決勝節，國王面對海神的全場壓迫防守依舊沉穩應對，杰倫與沃許本一內一外穩定輸出，確保領先不被動搖。最終國王以16顆三分球的兇猛火力收下勝利。

洪志善提到，球隊此役球的流動順暢，是能在客場取勝的關鍵，也讓全隊重新找回贏球的感覺；他也強調「贏球渴望」，教練團與球員本周訓練與會議中持續提醒彼此，期盼找回對勝利的企圖心。

國王3名洋將今天得分都超過20分，杰倫35分、7助攻，沃許本21分、11籃板，奧帝三分球8投5中攻下20分，林書緯上場43分鐘攻下18、6籃板、6助攻且沒有失誤。

海神以洋將布里茲克最高，本土以呂威霆10分最佳。

國王隊奪下新年首勝。圖／TPBL提供
國王隊奪下新年首勝。圖／TPBL提供

籃球

延伸閱讀

TPBL／峮峮加持 特攻雙洋將擊垮國王

林書豪退休／感謝太太當背後力量 林書豪分享交往小故事

TPBL／林書豪場邊觀戰 國王逆轉海神主場止敗

TPBL／國王下三分雨8人得分上雙止敗 賞雲豹本季首度連敗

相關新聞

TPBL／國王洋將齊飆分 賞海神4連敗

上季爭奪總冠軍的新北國王隊和高雄全家海神隊，本季都打得掙扎，且都出現季中換帥狀況，今天兩軍高雄碰頭，國王在洋將杰倫狂轟3...

EASL／二連勝澳門黑熊 領航猿鎖定季後賽門票

去年打下東超聯賽（EASL）亞軍的桃園璞園領航猿隊，今天在廣州出戰澳門黑熊隊，在洋將伯朗35分、13籃板領軍下，以95：...

TPBL／王世堅開球！單節8分加爭議判決 特攻不敵攻城獅球迷噓爆裁判

新北中信特攻今天在主場迎戰來訪的新竹御嵿攻城獅，雙方也打出了一場多次互換領先的賽事，不過在比賽最後25秒卻發生3分領先的...

PLG／為林志傑設置開賽第一球戰術 教練吳永仁：給他和球隊信心

台北富邦勇士今天在主場迎接當家球星「野獸」林志傑的回歸首秀，並在5357名球迷的見證下，以38分差距大勝來訪的台南台鋼獵...

PLG／開賽就用三分球宣告回歸 林志傑：很順就拔起

在因為左手腕骨折傷勢休息半年多後，台北富邦勇士林志傑在今天迎接新賽季首秀，且在開賽就於球隊戰術設計下投進三分球，用場上表...

PLG／引退賽季首秀就大贏38分 林志傑：開始前有點小緊張

台北富邦勇士林志傑在今天與台南台鋼獵鷹之戰迎接賽季首秀，先發出賽的他在三分球3投3中的情況下，最終拿下13分外帶4籃板，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。