TPBL／王世堅開球！單節8分加爭議判決 特攻不敵攻城獅球迷噓爆裁判

新北中信特攻今天在主場迎戰來訪的新竹御嵿攻城獅，雙方也打出了一場多次互換領先的賽事，不過在比賽最後25秒卻發生3分領先的攻城獅疑似8秒未過半場裁判未響哨的狀況，讓特攻教練與球迷感到相當不滿，在攻城獅最終以84：79取勝後，場邊球迷也用噓聲送裁判退場。

近期皆拉出一波2連勝的特攻與攻城獅，在今天賽前以1.5場勝差分居第2、3名，這戰績相差不多的情況下，兩隊今天交手也是打得格外拉鋸。

特攻本場比賽也特別邀請立委王世堅開球，希望能延續連勝之旅，首節特攻就在防守端展現壓制力，讓來訪的攻城獅單節僅有16分進帳，不過攻勢斷電的狀況卻在第二節轉換到特攻身上，在單節僅拿下8分的情況下，上半場打完攻城獅反倒取得9分領先。

易籃後，場上再度風雲變色，特攻在馬可與貝奇單節攜手拿下20分下，拉出31：16的攻勢，再度要回領先優勢，不過末節攻城獅再度吹響反攻號角，曾柏喻與劉丞勳這對本土雙箭頭單節進帳16分，包括開節領軍打出8：0攻勢逆轉戰局，在比賽最後1分鐘特攻靠著馬可兩記三分球追到1分差距後，曾柏喻又投進關鍵跳投，幫助攻城獅維持3分領先。

不過比賽最後25秒卻出現爭議判決，後場發球的攻城獅疑似出現8秒未過半場的違例狀況，但裁判卻未響哨，讓特攻必須賠上犯規凍結時間並將德魯送上罰球線，最終特攻也以5分差距敗下陣來，攻城獅則是收下3連勝，賽後特攻主場也響起陣陣噓聲。