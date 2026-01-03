快訊

馬杜洛夫婦遭押送離境！從空襲運毒船到逮捕總統 美施壓委內瑞拉大事記

TPBL／王世堅開球！單節8分加爭議判決 特攻不敵攻城獅球迷噓爆裁判

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中信特攻今天邀請立委王世堅開球，不過以5分差距不敵攻城獅。圖／TPBL提供
中信特攻今天邀請立委王世堅開球，不過以5分差距不敵攻城獅。圖／TPBL提供

新北中信特攻今天在主場迎戰來訪的新竹御嵿攻城獅，雙方也打出了一場多次互換領先的賽事，不過在比賽最後25秒卻發生3分領先的攻城獅疑似8秒未過半場裁判未響哨的狀況，讓特攻教練與球迷感到相當不滿，在攻城獅最終以84：79取勝後，場邊球迷也用噓聲送裁判退場。

近期皆拉出一波2連勝的特攻與攻城獅，在今天賽前以1.5場勝差分居第2、3名，這戰績相差不多的情況下，兩隊今天交手也是打得格外拉鋸。

特攻本場比賽也特別邀請立委王世堅開球，希望能延續連勝之旅，首節特攻就在防守端展現壓制力，讓來訪的攻城獅單節僅有16分進帳，不過攻勢斷電的狀況卻在第二節轉換到特攻身上，在單節僅拿下8分的情況下，上半場打完攻城獅反倒取得9分領先。

易籃後，場上再度風雲變色，特攻在馬可與貝奇單節攜手拿下20分下，拉出31：16的攻勢，再度要回領先優勢，不過末節攻城獅再度吹響反攻號角，曾柏喻與劉丞勳這對本土雙箭頭單節進帳16分，包括開節領軍打出8：0攻勢逆轉戰局，在比賽最後1分鐘特攻靠著馬可兩記三分球追到1分差距後，曾柏喻又投進關鍵跳投，幫助攻城獅維持3分領先。

不過比賽最後25秒卻出現爭議判決，後場發球的攻城獅疑似出現8秒未過半場的違例狀況，但裁判卻未響哨，讓特攻必須賠上犯規凍結時間並將德魯送上罰球線，最終特攻也以5分差距敗下陣來，攻城獅則是收下3連勝，賽後特攻主場也響起陣陣噓聲。

籃球 TPBL 新北中信特攻 攻城獅

延伸閱讀

【重磅快評】王世堅進化2.0版 賴清德成國民黨最好禮物？

綠批雙城論壇被狠打臉 王世堅逆風相挺…蔣萬安反應曝光

聯合報黑白集／王世堅與苗博雅

怒嗆廢死假仁假義 王世堅：不服的人請移民

相關新聞

PLG／林志傑引退賽季首秀飆13分 攜手辛特力助富邦勇士奪第二勝

開季前4場比賽打完僅拿下1勝的台北富邦勇士，今天迎接將於4月舉辦引退賽的「野獸」林志傑賽季首秀，而先發出擊的他一開賽就在...

TPBL／于煥亞27分白忙一場 海神換帥首戰還是不敵雲豹吞3連敗

TPBL聯盟戰績龍頭桃園台啤永豐雲豹隊今天作客墊底的高雄全家海神隊主場，雙方也打出一場火花不斷的賽事，而海神本場比賽雖然...

TPBL／王世堅開球！單節8分加爭議判決 特攻不敵攻城獅球迷噓爆裁判

新北中信特攻今天在主場迎戰來訪的新竹御嵿攻城獅，雙方也打出了一場多次互換領先的賽事，不過在比賽最後25秒卻發生3分領先的...

PLG／為林志傑設置開賽第一球戰術 教練吳永仁：給他和球隊信心

台北富邦勇士今天在主場迎接當家球星「野獸」林志傑的回歸首秀，並在5357名球迷的見證下，以38分差距大勝來訪的台南台鋼獵...

PLG／開賽就用三分球宣告回歸 林志傑：很順就拔起

在因為左手腕骨折傷勢休息半年多後，台北富邦勇士林志傑在今天迎接新賽季首秀，且在開賽就於球隊戰術設計下投進三分球，用場上表...

PLG／引退賽季首秀就大贏38分 林志傑：開始前有點小緊張

台北富邦勇士林志傑在今天與台南台鋼獵鷹之戰迎接賽季首秀，先發出賽的他在三分球3投3中的情況下，最終拿下13分外帶4籃板，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。