PLG／為林志傑設置開賽第一球戰術 教練吳永仁：給他和球隊信心

台北富邦勇士今天在主場迎接當家球星「野獸」林志傑的回歸首秀，並在5357名球迷的見證下，以38分差距大勝來訪的台南台鋼獵鷹，對於先發登場的林志傑在開賽後就獲得在三分線外出手機會，勇士教練吳永仁賽後也表示，都是預先設定好的，希望給球隊和林志傑一個信心。

今年開季前4場比賽只拿下1勝的勇士，在日前東超賽事挫敗歸來後也進行調整，並在今天林志傑、辛特力的回歸秀中以38分差距大勝獵鷹，教練吳永仁說：「從香港回來經歷一些隊內討論，訓練上也做一些修正，洋將輪替也做一些改變，很高興看到今天有那麼好一場勝利，也很開心看到傑哥跟Mike回歸，他們都有很棒表現，不用多說，今天最好還是防守，我們籃板總數終於有一場比對方好，所有人上去都很願意把防守做好，把對手防守壓在86分是一個還不錯的比賽。」

談到林志傑歸隊首戰的表現，吳永仁則表示，不管是讓林志傑打先發還是開賽的第一次出手，都是預先設定好的，「知道傑哥狀況很好，也想要把第一球設計給他，團隊和他都做得很好，想給球隊一個信心，也給傑哥一個信心。」

對於林志傑接下來上場時間是否會繼續增加，吳永仁則說：「今天有一直問傑哥怎麼樣，他都說看我安排，原本就預計給他打18到20分鐘。傑哥是第一場回來，我們面臨4天3戰，20分鐘對於傑哥和我來說都是合適的時間，如果他明天起來狀況OK，代表他前面訓練恢復的不錯。」