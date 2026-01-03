快訊

違規遭勸惱羞？傳正駕駛痛毆副機長 長榮：正駕駛暫停派飛調查

太辣！術後減4公斤 楊丞琳「胸前兩片布」現身美成這樣

全飛機等她一個？婦人機上狂喊「抓我」 飛機延誤逾1小時旅客氣炸

PLG／開賽就用三分球宣告回歸 林志傑：很順就拔起

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林志傑開賽就用三分球宣告回歸。圖／PLG提供
林志傑開賽就用三分球宣告回歸。圖／PLG提供

在因為左手腕骨折傷勢休息半年多後，台北富邦勇士林志傑在今天迎接新賽季首秀，且在開賽就於球隊戰術設計下投進三分球，用場上表現宣告回歸，賽後談到首次出手就是三分球命中時，林志傑也直言，自己打球那麼多年，包括節奏、腳步和投籃都相當熟悉，當下也覺得很順就拔起來出手，並沒有多想。

即將在4月舉行引退賽的林志傑，在今天與獵鷹之戰正式復出，迎來引退賽季的首秀，最終他也投進3記三分球拿下13分外帶4籃板，並帶領勇士以38分差距大勝獵鷹，打響回歸第一炮。

賽後林志傑也直言，本場比賽最開心的就是能跟辛特力一起回歸並贏下比賽，談到過去一段時間的辛苦復健過程，他說：「蠻長時間沒有在球場上做很多訓練，這也是自己最沒辦法調適的，受重傷就是要很長時間才能恢復，何況是我這年紀，可能會更艱難和辛苦一點，到後面可以開始動的時候花很多時間，先鞏固好重量訓練，慢慢加入基本動作和投籃。」

對於比賽第一球，球隊就設計戰術讓他獲得三分球出手機會，林志傑則說：「比賽節奏就是這樣，打球打那麼多年，一個戰術出來自己的節奏、腳步和投籃，這些在訓練時都是在做的，接著很順就拔起來，沒去想那麼多。」

籃球 PLG 林志傑 富邦勇士

延伸閱讀

PLG／引退賽季首秀就大贏38分 林志傑：開始前有點小緊張

PLG／林志傑引退賽季首秀飆13分 攜手辛特力助富邦勇士奪第二勝

TPBL／于煥亞27分白忙一場 海神換帥首戰還是不敵雲豹吞3連敗

PLG／林志傑、辛特力同場回歸 富邦勇士力求擺脫1勝困境

相關新聞

PLG／林志傑引退賽季首秀飆13分 攜手辛特力助富邦勇士奪第二勝

開季前4場比賽打完僅拿下1勝的台北富邦勇士，今天迎接將於4月舉辦引退賽的「野獸」林志傑賽季首秀，而先發出擊的他一開賽就在...

TPBL／于煥亞27分白忙一場 海神換帥首戰還是不敵雲豹吞3連敗

TPBL聯盟戰績龍頭桃園台啤永豐雲豹隊今天作客墊底的高雄全家海神隊主場，雙方也打出一場火花不斷的賽事，而海神本場比賽雖然...

PLG／為林志傑設置開賽第一球戰術 教練吳永仁：給他和球隊信心

台北富邦勇士今天在主場迎接當家球星「野獸」林志傑的回歸首秀，並在5357名球迷的見證下，以38分差距大勝來訪的台南台鋼獵...

PLG／開賽就用三分球宣告回歸 林志傑：很順就拔起

在因為左手腕骨折傷勢休息半年多後，台北富邦勇士林志傑在今天迎接新賽季首秀，且在開賽就於球隊戰術設計下投進三分球，用場上表...

PLG／引退賽季首秀就大贏38分 林志傑：開始前有點小緊張

台北富邦勇士林志傑在今天與台南台鋼獵鷹之戰迎接賽季首秀，先發出賽的他在三分球3投3中的情況下，最終拿下13分外帶4籃板，...

PLG／林志傑、辛特力同場回歸 富邦勇士力求擺脫1勝困境

PLG台北富邦勇士隊今天在主場迎戰台南台鋼獵鷹隊，其中富邦勇士繼日前宣布「野獸」林志傑將於今天本季首度登錄後，「德州傳奇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。