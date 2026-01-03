PLG／開賽就用三分球宣告回歸 林志傑：很順就拔起

在因為左手腕骨折傷勢休息半年多後，台北富邦勇士林志傑在今天迎接新賽季首秀，且在開賽就於球隊戰術設計下投進三分球，用場上表現宣告回歸，賽後談到首次出手就是三分球命中時，林志傑也直言，自己打球那麼多年，包括節奏、腳步和投籃都相當熟悉，當下也覺得很順就拔起來出手，並沒有多想。

即將在4月舉行引退賽的林志傑，在今天與獵鷹之戰正式復出，迎來引退賽季的首秀，最終他也投進3記三分球拿下13分外帶4籃板，並帶領勇士以38分差距大勝獵鷹，打響回歸第一炮。

賽後林志傑也直言，本場比賽最開心的就是能跟辛特力一起回歸並贏下比賽，談到過去一段時間的辛苦復健過程，他說：「蠻長時間沒有在球場上做很多訓練，這也是自己最沒辦法調適的，受重傷就是要很長時間才能恢復，何況是我這年紀，可能會更艱難和辛苦一點，到後面可以開始動的時候花很多時間，先鞏固好重量訓練，慢慢加入基本動作和投籃。」

對於比賽第一球，球隊就設計戰術讓他獲得三分球出手機會，林志傑則說：「比賽節奏就是這樣，打球打那麼多年，一個戰術出來自己的節奏、腳步和投籃，這些在訓練時都是在做的，接著很順就拔起來，沒去想那麼多。」