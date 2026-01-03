PLG／引退賽季首秀就大贏38分 林志傑：開始前有點小緊張

台北富邦勇士林志傑在今天與台南台鋼獵鷹之戰迎接賽季首秀，先發出賽的他在三分球3投3中的情況下，最終拿下13分外帶4籃板，幫助勇士以38分差距大勝獵鷹，賽後林志傑也透露，真的已經蠻長一段時間沒有出賽，比賽開始前確實有點小緊張。

今年4月將舉行引退賽的林志傑，儘管開季因為左手腕骨折傷勢缺陣至今，但今天的本季首秀最終他拿下13分，包括三分球3投3中，談到重回球場，他說：「真的是蠻長的一段時間，還沒開始的時候有點小緊張，可是一上來這裡就拋開了，就專注在球隊要的執行和當下，很感謝隊友都打得很好，也感謝現場球迷那麼熱情幫我們加油。」

談到勇士今天以38分差距大勝獵鷹，一雪雙方前一次交手時獵鷹以36分差距取勝，林志傑說：「先不看勝差多少，先打出富邦該要的內容，我覺得不管每個人上來執行得怎樣，不管是進攻還是防守態度，每個人互相溝通和鼓勵，今天比賽才能呈現那麼好，希望後面比賽能夠把好的東西延續下去，打到最後面。」

對於與三連霸班底的辛特力，一同在今天迎接賽季首秀，林志傑也坦言意義非凡，「Mike跟我們有很多回憶，他過去幫我們達成三連霸佳績，今天可以跟他一起打回歸的比賽，這對我籃球生涯是意義重大的一天，我跟他在球場上就是做好自己角色，在場上隨時提醒、互相溝通，把比賽拿下來，對我和他來說會是最開心的一件事。」