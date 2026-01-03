PLG／林志傑引退賽季首秀飆13分 攜手辛特力助富邦勇士奪第二勝

開季前4場比賽打完僅拿下1勝的台北富邦勇士，今天迎接將於4月舉辦引退賽的「野獸」林志傑賽季首秀，而先發出擊的他一開賽就在球隊戰術設計下投進三分球，最終也拿下13分、4籃板，加上回鍋首秀的「德州傳奇」辛特力也攻下12分，最終勇士就以124：86擊敗獵鷹收下賽季第2勝。

43歲的林志傑在本賽季開打前就宣布將於4月舉行引退賽，正式結束球員生涯，儘管他因為上賽季冠軍賽的左手腕骨折傷勢，直至今天才傷癒歸隊，但先發出賽的他，一開賽就在球隊戰術設計下，繞出一個三分球出手機會，而林志傑也順利將球投進，完成復出後的第一顆進球，讓和平籃球館氣氛為之沸騰。

而首節林志傑也展現火熱狀態，開賽後不久就投進兩顆三分球，至於暌違706天再度披上勇士戰袍在和平籃球館出賽的辛特力，則是在第一節中段以替補身份登場，並且在該節剩下2分多鐘時投進三分球，首節打完勇士也狂轟36分，並取得14分領先優勢。

在兩人的帶動下，勇士今天同隊進攻火力全開，上半場就拿下67分，並取得超過25分的領先優勢，儘管易籃後獵鷹慢慢找回進攻手感，但進攻砲火全開的勇士依舊銳不可擋，第四節林志傑先是完成三分打，辛特力又助攻給莫巴耶完成空中接力灌籃，幫助勇士保持在20分以上領先優勢。

而獵鷹不僅大幅落後，洋將翟蒙還在比賽剩下6分多鐘時因為不滿判決抱怨，連續吞下兩次技術犯規，遭到驅逐出場，勇士也就此揚長而去，最終以38分差距輕取獵鷹，收下賽季第2勝。