聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林志傑引退賽季首秀拿下13分。圖／台北富邦勇士提供
林志傑引退賽季首秀拿下13分。圖／台北富邦勇士提供

開季前4場比賽打完僅拿下1勝的台北富邦勇士，今天迎接將於4月舉辦引退賽的「野獸」林志傑賽季首秀，而先發出擊的他一開賽就在球隊戰術設計下投進三分球，最終也拿下13分、4籃板，加上回鍋首秀的「德州傳奇」辛特力也攻下12分，最終勇士就以124：86擊敗獵鷹收下賽季第2勝。

43歲的林志傑在本賽季開打前就宣布將於4月舉行引退賽，正式結束球員生涯，儘管他因為上賽季冠軍賽的左手腕骨折傷勢，直至今天才傷癒歸隊，但先發出賽的他，一開賽就在球隊戰術設計下，繞出一個三分球出手機會，而林志傑也順利將球投進，完成復出後的第一顆進球，讓和平籃球館氣氛為之沸騰。

而首節林志傑也展現火熱狀態，開賽後不久就投進兩顆三分球，至於暌違706天再度披上勇士戰袍在和平籃球館出賽的辛特力，則是在第一節中段以替補身份登場，並且在該節剩下2分多鐘時投進三分球，首節打完勇士也狂轟36分，並取得14分領先優勢。

在兩人的帶動下，勇士今天同隊進攻火力全開，上半場就拿下67分，並取得超過25分的領先優勢，儘管易籃後獵鷹慢慢找回進攻手感，但進攻砲火全開的勇士依舊銳不可擋，第四節林志傑先是完成三分打，辛特力又助攻給莫巴耶完成空中接力灌籃，幫助勇士保持在20分以上領先優勢。

而獵鷹不僅大幅落後，洋將翟蒙還在比賽剩下6分多鐘時因為不滿判決抱怨，連續吞下兩次技術犯規，遭到驅逐出場，勇士也就此揚長而去，最終以38分差距輕取獵鷹，收下賽季第2勝。

籃球 PLG 富邦勇士 林志傑 辛特力

相關新聞

PLG／林志傑引退賽季首秀飆13分 攜手辛特力助富邦勇士奪第二勝

開季前4場比賽打完僅拿下1勝的台北富邦勇士，今天迎接將於4月舉辦引退賽的「野獸」林志傑賽季首秀，而先發出擊的他一開賽就在...

TPBL／于煥亞27分白忙一場 海神換帥首戰還是不敵雲豹吞3連敗

TPBL聯盟戰績龍頭桃園台啤永豐雲豹隊今天作客墊底的高雄全家海神隊主場，雙方也打出一場火花不斷的賽事，而海神本場比賽雖然...

PLG／為林志傑設置開賽第一球戰術 教練吳永仁：給他和球隊信心

台北富邦勇士今天在主場迎接當家球星「野獸」林志傑的回歸首秀，並在5357名球迷的見證下，以38分差距大勝來訪的台南台鋼獵...

PLG／開賽就用三分球宣告回歸 林志傑：很順就拔起

在因為左手腕骨折傷勢休息半年多後，台北富邦勇士林志傑在今天迎接新賽季首秀，且在開賽就於球隊戰術設計下投進三分球，用場上表...

PLG／引退賽季首秀就大贏38分 林志傑：開始前有點小緊張

台北富邦勇士林志傑在今天與台南台鋼獵鷹之戰迎接賽季首秀，先發出賽的他在三分球3投3中的情況下，最終拿下13分外帶4籃板，...

PLG／林志傑、辛特力同場回歸 富邦勇士力求擺脫1勝困境

PLG台北富邦勇士隊今天在主場迎戰台南台鋼獵鷹隊，其中富邦勇士繼日前宣布「野獸」林志傑將於今天本季首度登錄後，「德州傳奇...

