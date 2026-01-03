TPBL／于煥亞27分白忙一場 海神換帥首戰還是不敵雲豹吞3連敗

TPBL聯盟戰績龍頭桃園台啤永豐雲豹隊今天作客墊底的高雄全家海神隊主場，雙方也打出一場火花不斷的賽事，而海神本場比賽雖然迎回當家射手于煥亞，他也投進6記三分球拿下27分，但雲豹靠著6人得分上雙的多點開花攻勢，最終仍是以108：102擊敗海神，終止3連敗。

雲豹與海神在今天賽前分別處在3連敗與2連敗，兩隊在今天進行本賽季的第3度交手，之前兩度交手各拿下1勝，其中2連敗的海神還在本周宣布與總教練費雪解除合約，由助理教練朱永弘暫代兵符，期待能打出新氣象。

而海神在今天迎回因傷缺陣了近2個月的射手于煥亞，他也展現火燙手感，在上半場個人就投進5記三分球拿下20分，加上新加入的洋將賽克維奇在開箱戰就展現極佳的策應能力，上半場就送出5次助攻，幫助海神上半場打完還保有1分領先。

不過易籃後，雲豹也展現團隊戰力深度，包括莊博元、王皓吉相繼投進三分球，其中下半場王皓吉一人就投進3顆三分球，成為雲豹的板凳奇兵，也幫助雲豹逆轉戰局。

第四節開打後不到2分鐘，雙方就接連爆發肢體衝突，其中胡瓏貿與曹薰襄就在攻防卡位過程中出現相互勾手的狀況，最終吞下雙方犯規，但衝突過後海神仍是遲遲無法反超比分，雲豹還在高錦瑋瑜倒數3分21秒投進三分球後，取得8分領先，最終雲豹就以6分差距終止近期3連敗，海神則是吞下3連敗。

雲豹今天以替補上陣的迪亞洛拿下22分、11籃板最佳，高錦瑋則有19分、4助攻，王皓吉投進4記三分球拿下14分；至於海神則以于煥亞投進6記三分球拿下27分最佳，賽克維奇首秀拿下14分、8籃板、6助攻。