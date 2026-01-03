PLG／林志傑、辛特力同場回歸 富邦勇士力求擺脫1勝困境
PLG台北富邦勇士隊今天在主場迎戰台南台鋼獵鷹隊，其中富邦勇士繼日前宣布「野獸」林志傑將於今天本季首度登錄後，「德州傳奇」辛特力也將同場出賽，領隊許晉哲也直言，球隊目前陷入一些困境，也希望兩人的回歸能帶來改變。
將在4月於台北小巨蛋舉行引退儀式的林志傑，本季開季受到傷勢影響持續為出賽，直到今天才重新回到勇士登錄名單，而同場將出賽的還包括本季回鍋的辛特力。
兩位三連霸功臣的回歸，將幫助開季至今僅拿下1勝的勇士力求擺脫困境，領隊許晉哲賽前表示，「目前球隊確實陷入一些困境，勝場數也一直上不去，尤其辛特力的回歸讓周桂羽相當開心，因為他很了解我們的打法，桂羽覺得他可能比較能拿到球。」
談到林志傑目前的恢復狀況，許晉哲也透露，很早就已經評估讓林志傑在一月復出，昨天也特別跟他聊過，出賽時間應該會落在25分鐘上下，「但之後還是要看他賽後的回饋，包括他的腿部力量和受傷的手敢不敢做動作。」
