SBL／開心重回球迷面前獻技 周儀翔找回「坦克切」助黑鳶搶首勝

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
周儀翔（中）今天進帳10分、5籃板、4助攻。圖／中華籃協提供
周儀翔（中）今天進帳10分、5籃板、4助攻。圖／中華籃協提供

SBL新軍基隆黑鳶今天在隊史首戰遭遇老牌勁旅台啤，在團隊5人得分上雙，其中周儀翔拿下10分、5籃板、4助攻領軍下，最終以3分差距險勝台啤，收下隊史首勝，而本場比賽瘦身有成且不斷上演「坦克切」的周儀翔賽後也表示，能夠重新回到球迷面前打球，讓他感到相當開心。

10月成軍的黑鳶今天在SBL開幕戰遭遇台啤，上半場就靠著多點開花的攻勢取得領先，最終在胡凱翔20分、王子綱17分，以及周儀翔也有10分、5籃板、4助攻的助拳下，最終以3分差距取勝。

對於暌違一年多重返球場並在球迷面前獻技，周儀翔賽後說：「其實也一整年沒有在有觀眾的情況下打比賽了，就是慢慢找感覺、調整。感覺體能上面是還可以，但失誤還是蠻多的（7次），尤其後面幾個失誤蠻不應該，但遇到問題就是去修正。」

談到過去3個月瘦身10公斤，周儀翔也直言目前體重已經回到領航猿時期，不僅個人狀態逐漸步上軌道，黑鳶新團隊也在經過過去一段時間磨合後，表現漸入佳境，「大家的氛圍都還蠻好的，加上之前我們練習賽就有演練過這種比較接近的比分狀況，大家今天就是正常發揮，得分上雙的也還蠻多人的，這大概就是練習的成果吧。」

在今天比賽過程中，周儀翔也有不少突破切入美技，重拾昔日「坦克切」身手，對此，他說：「因為在練習的時候，豪哥（教練楊志豪）也有叫我這樣做，他也特別說希望我能夠多切一點。」

