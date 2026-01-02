SBL／周儀翔10分、4助攻 基隆黑鳶險勝台啤奪隊史首勝

第23季SBL今天在板橋體育館點燃戰火，首場比賽就由新軍基隆黑鳶出戰老牌勁旅台灣啤酒，儘管10月才剛成軍，但黑鳶的隊史首戰就打出亮眼表現，在團隊5人得分上雙，瘦身有成的周儀翔10分、4助攻、5籃板領軍下，最終基隆黑鳶就以88：85收下隊史首勝。

今年新成軍的基隆黑鳶，匯集了不少前職籃球員，包括周儀翔、胡凱翔、王子綱、林孟學、朱億宗等人，洋將則是找來曾效力過鋼鐵人、國王的中鋒路易士助拳，組成具有競爭力的陣容。

而在隊史的首場比賽，基隆黑鳶的表現也備受關注，尤其是過去因為酒駕風波暫別球場的周儀翔，在三個月就瘦身10公斤積極備戰下，開賽後不久就有一次中距離跳投得分，加上胡凱翔、王振原、王子綱等人的活躍表現，包括第二節後段，胡凱翔連續命中兩記三分球後，王振原又上籃得分，黑鳶以54：47領先進入中場休息。

易籃後，基隆黑鳶雖然一路保持領先，但台啤也未讓比分拉開，始終維持在個位數差距，甚至在比賽最後5.6秒還靠著謝承諳跟進籃板補進2分，追到僅剩2分差距，但基隆黑鳶胡凱翔兩次罰球，在首罰命中後，第二罰故意不進球，讓台啤沒有時間再進行反擊，最終基隆黑鳶就以3分差距險勝，收下隊史首勝。

基隆黑鳶今天以胡凱翔攻下20分最佳，王子綱17分、王振原14分、林孟學11分，周儀翔10分、5籃板、4助攻，但也發生高達7次失誤；至於台啤則以新秀王鈞聖拿下22分最佳。