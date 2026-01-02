SBL／藝維克贊助基隆黑鳶 3韓援攜手日援千紘本季至少應援8場

SBL新軍基隆黑鳶隊將在今天進行隊史首場例行賽，並在藝維克國際娛樂經紀公司贊助下，1月將在板橋體育館行3場應援表演，之後回到基隆主場後預計將會再帶來5場應援，包括三位韓援文慧真、安惠志、朱叡智和日援千紘都將登場。

今年10月成軍的基隆黑鳶，今天將在第23季SBL開幕日迎戰老牌勁旅台啤隊，迎接隊史首戰，而今年基隆黑鳶也獲得藝維克國際娛樂經紀公司贊助，除了將在1月2日、4日、24日在板橋體育館進行應援外，之後回到基隆主場也將會有5場應援秀，且包括三位韓援文慧真、安惠志、朱叡智和日援千紘都將登場表演。

今天賽前基隆黑鳶總經理林冠綸就表示，「對於第一場球我們是真的很開心和興奮，畢竟我們從一個什麼都沒有的球隊，然後必須在學校場地穿著個字不同球隊的衣服練球，到現在總算迎來第一場比賽，球員肯定是相當興奮。」

對於今年球隊啦啦隊應援表演是由老婆Endo的藝維克國際娛樂經紀公司負責，林冠綸也強調，這是屬於贊助性質，所有費用都是由藝維克自行吸收，「所以我們也沒有辦法每一場都有啦啦隊表演，主要是開幕的第一周跟回到基隆後，也希望大家能夠更多支持我們球隊。她（Endo）也算是被我凹啦，因為我們真的沒有多餘的經費，她也是看我們經營的很辛苦、努力，也希望幫我們增添一些話題，如果反應好，我們也會考慮增加場次。」