WSBL／洋將不能再找國手 邱啟益嘆困難：195以上都是國家隊

WSBL新賽季在今天點燃戰火，而今年各隊洋將人選也受到嚴格限制，必須以能歸化作為最大前提，在開季首輪也僅有國泰隊與中華電信隊註冊洋將，而台元隊在今天擊敗台電隊後，教練邱啟益也表示洋將已經有幾個人選，希望至少要有190公分，最快在兩周後就有機會登錄亮相。

為了協助中華女籃隊尋找合適歸化人選，今年WSBL決議各隊洋將人選不得再尋找具有成人級國家隊資歷（世大運除外），而今年開季目前也僅有國泰登錄188公分的康寧漢與中華電信登錄182公分的布朗，相較於過去資歷顯赫的洋將，都更為年輕與資淺。

至於台元在首場比賽則是與台電上演純本土大戰，最終台元也以6分差距擊敗台電，收下賽季首勝，談到球隊洋將補強進度，台元教練邱啟益透露，目前已經有幾名人選，就待最終合約確定，最快2周後就有機會亮相。

談到本季WSBL洋將資格變得更為嚴謹，邱啟益說：「因為現在要找的是適合歸化的人選，所以年紀偏向在大學剛畢業到30歲以內，女籃的洋將是比較複雜的，都必須要簽保障合約，但像是我們上季的（德國女籃隊長）瑪麗（Marie Gülich），資歷、經驗什麼的都沒問題，要給保障合約就不會有太多問題，但如果非國家隊的，我們就必須更謹慎一點。」

邱啟益也透露，目前台元在洋將人選上，仍希望以有190公分為主，「不過確實相對困難，因為經紀人報過來195公分以上幾乎都是國家隊的，180公分左右的我們就不考慮了，畢竟在國際賽只有180公分是很難生存的，加上跑動性還要符合亞洲和國家隊風格，會是比較好的人選。」