WSBL／洋將不能再找國手 邱啟益嘆困難：195以上都是國家隊

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
中華電信隊洋將布朗（左）。圖／中華籃球協會提供
中華電信隊洋將布朗（左）。圖／中華籃球協會提供

WSBL新賽季在今天點燃戰火，而今年各隊洋將人選也受到嚴格限制，必須以能歸化作為最大前提，在開季首輪也僅有國泰隊與中華電信隊註冊洋將，而台元隊在今天擊敗台電隊後，教練邱啟益也表示洋將已經有幾個人選，希望至少要有190公分，最快在兩周後就有機會登錄亮相。

為了協助中華女籃隊尋找合適歸化人選，今年WSBL決議各隊洋將人選不得再尋找具有成人級國家隊資歷（世大運除外），而今年開季目前也僅有國泰登錄188公分的康寧漢與中華電信登錄182公分的布朗，相較於過去資歷顯赫的洋將，都更為年輕與資淺。

至於台元在首場比賽則是與台電上演純本土大戰，最終台元也以6分差距擊敗台電，收下賽季首勝，談到球隊洋將補強進度，台元教練邱啟益透露，目前已經有幾名人選，就待最終合約確定，最快2周後就有機會亮相。

談到本季WSBL洋將資格變得更為嚴謹，邱啟益說：「因為現在要找的是適合歸化的人選，所以年紀偏向在大學剛畢業到30歲以內，女籃的洋將是比較複雜的，都必須要簽保障合約，但像是我們上季的（德國女籃隊長）瑪麗（Marie Gülich），資歷、經驗什麼的都沒問題，要給保障合約就不會有太多問題，但如果非國家隊的，我們就必須更謹慎一點。」

邱啟益也透露，目前台元在洋將人選上，仍希望以有190公分為主，「不過確實相對困難，因為經紀人報過來195公分以上幾乎都是國家隊的，180公分左右的我們就不考慮了，畢竟在國際賽只有180公分是很難生存的，加上跑動性還要符合亞洲和國家隊風格，會是比較好的人選。」

WSBL／劉希曄回歸台元首秀飆兩三分球 喊話唯一目標就是奪冠

第21季WSBL與第23季SBL今天在板橋體育館點燃戰火，其中率先登場的WSBL賽事，首場比賽就由台元隊出戰台電隊，其中...

TPBL／特攻下半季推四大主題 PS特香應援套票與啦啦隊近距離互動 

TPBL 2025-2026賽季進入新年度，本周末1月3、4日中信特攻隊繼續在新莊體育館進行「DEA特有型」主題日，下半...

籃球／從新竹縣換到新竹市 李漢昇轉戰洋基工程攜手張伯維加盟

TPBL新竹御嵿攻城獅球團在今天宣布與本季飽受傷病所苦的後衛李漢昇達成協議結束合作關係，隨後PLG新竹洋基工程隊隨即宣布...

TPBL／峮峮加持 特攻雙洋將擊垮國王

TPBL的2025年最後一天上演「新北大戰」，主場的新北中信特攻隊在啦啦隊女神峮峮開球加持下，第三節拉開比分差距，最終以...

籃球／WSBL洋將不能再找國手助陣 中華電信註冊布朗

第21季WSBL即將在1月4日點燃戰火，各隊也都已經蓄勢待發，不過受到今年洋將必須尋找具有歸化資格的球員情況下，各隊過去...

