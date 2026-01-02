WSBL／劉希曄回歸台元首秀飆兩三分球 喊話唯一目標就是奪冠

第21季WSBL與第23季SBL今天在板橋體育館點燃戰火，其中率先登場的WSBL賽事，首場比賽就由台元隊出戰台電隊，其中休賽季陣容大幅異動的台元，在林文佑、廖瑋晴、葉鈺琳皆得分上雙下，最終以69：63勝出，搶下賽季首勝。

台元本季休賽季面臨多名主力退休或是離隊，但也補進了劉希曄、歐婕、葉鈺琳、趙云楓等人，本土戰力依舊亮眼，不過首場比賽面對台電，台元雖然一路保持領先，卻在比賽最後階段一度被追到僅剩4分差，但關鍵時刻葉鈺琳一條龍上籃得分，雙方回到6分差距，最終台元也以6分勝出，收下新賽季首勝。

談到球隊休賽季本土陣容大洗牌，洋將目前也還未註冊，教練邱啟益表示，首場比賽只能給球隊表現打60分，尤其是鋒線的籃板保護做得並不夠好，進攻端也不夠有信心。

對於今年補進旅外歸國的「得分后」劉希曄，不過首秀她僅出手4次投進兩顆三分球拿下6分，邱啟益也直言首場比賽劉希曄打得太客氣了，「她今天算客氣了，我之前就有跟她說要大膽去進攻，可能首場比賽是對上前東家的關係，有比較保守一點，但我還多鼓勵她進攻慾望要強一點。」

談到重回台元，劉希曄指出對WSBL這個舞台還是相當熟悉，也蠻適應台元體系的，對於今年的場上定位，她則說：「邱哥是屬於進攻型的教練，所以她也是希望我能夠做自己比較擅長的事情，那就是幫球隊多拿一點分數，任務算是比較簡單。」

劉希曄強調，這次回到台元，目標只有一個就是幫助球隊奪下冠軍，「來台元最大目標就是冠軍，也是唯一目標，我們也會利用例行賽多磨合和溝通，建立整個團隊的氛圍。邱哥也有跟我提到，他會讓我在比較重要的比賽才多打一點，畢竟我們還有很多年輕球員需要培養。」