聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
劉希曄（右）回鍋台元隊首秀拿下6分。圖／中華籃球協會提供
劉希曄（右）回鍋台元隊首秀拿下6分。圖／中華籃球協會提供

第21季WSBL與第23季SBL今天在板橋體育館點燃戰火，其中率先登場的WSBL賽事，首場比賽就由台元隊出戰台電隊，其中休賽季陣容大幅異動的台元，在林文佑、廖瑋晴、葉鈺琳皆得分上雙下，最終以69：63勝出，搶下賽季首勝。

台元本季休賽季面臨多名主力退休或是離隊，但也補進了劉希曄、歐婕、葉鈺琳、趙云楓等人，本土戰力依舊亮眼，不過首場比賽面對台電，台元雖然一路保持領先，卻在比賽最後階段一度被追到僅剩4分差，但關鍵時刻葉鈺琳一條龍上籃得分，雙方回到6分差距，最終台元也以6分勝出，收下新賽季首勝。

談到球隊休賽季本土陣容大洗牌，洋將目前也還未註冊，教練邱啟益表示，首場比賽只能給球隊表現打60分，尤其是鋒線的籃板保護做得並不夠好，進攻端也不夠有信心。

對於今年補進旅外歸國的「得分后」劉希曄，不過首秀她僅出手4次投進兩顆三分球拿下6分，邱啟益也直言首場比賽劉希曄打得太客氣了，「她今天算客氣了，我之前就有跟她說要大膽去進攻，可能首場比賽是對上前東家的關係，有比較保守一點，但我還多鼓勵她進攻慾望要強一點。」

談到重回台元，劉希曄指出對WSBL這個舞台還是相當熟悉，也蠻適應台元體系的，對於今年的場上定位，她則說：「邱哥是屬於進攻型的教練，所以她也是希望我能夠做自己比較擅長的事情，那就是幫球隊多拿一點分數，任務算是比較簡單。」

劉希曄強調，這次回到台元，目標只有一個就是幫助球隊奪下冠軍，「來台元最大目標就是冠軍，也是唯一目標，我們也會利用例行賽多磨合和溝通，建立整個團隊的氛圍。邱哥也有跟我提到，他會讓我在比較重要的比賽才多打一點，畢竟我們還有很多年輕球員需要培養。」

籃球

相關新聞

WSBL／洋將不能再找國手 邱啟益嘆困難：195以上都是國家隊

WSBL新賽季在今天點燃戰火，而今年各隊洋將人選也受到嚴格限制，必須以能歸化作為最大前提，在開季首輪也僅有國泰隊與中華電...

WSBL／劉希曄回歸台元首秀飆兩三分球 喊話唯一目標就是奪冠

第21季WSBL與第23季SBL今天在板橋體育館點燃戰火，其中率先登場的WSBL賽事，首場比賽就由台元隊出戰台電隊，其中...

TPBL／特攻下半季推四大主題 PS特香應援套票與啦啦隊近距離互動 

TPBL 2025-2026賽季進入新年度，本周末1月3、4日中信特攻隊繼續在新莊體育館進行「DEA特有型」主題日，下半...

籃球／從新竹縣換到新竹市 李漢昇轉戰洋基工程攜手張伯維加盟

TPBL新竹御嵿攻城獅球團在今天宣布與本季飽受傷病所苦的後衛李漢昇達成協議結束合作關係，隨後PLG新竹洋基工程隊隨即宣布...

TPBL／峮峮加持 特攻雙洋將擊垮國王

TPBL的2025年最後一天上演「新北大戰」，主場的新北中信特攻隊在啦啦隊女神峮峮開球加持下，第三節拉開比分差距，最終以...

籃球／WSBL洋將不能再找國手助陣 中華電信註冊布朗

第21季WSBL即將在1月4日點燃戰火，各隊也都已經蓄勢待發，不過受到今年洋將必須尋找具有歸化資格的球員情況下，各隊過去...

