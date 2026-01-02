TPBL／特攻下半季推四大主題 PS特香應援套票與啦啦隊近距離互動 

TPBL 2025-2026賽季進入新年度，本周末1月3、4日中信特攻隊繼續在新莊體育館進行「DEA特有型」主題日，下半季也將迎來全新四大主題活動，最Local、最浪漫、最好玩、最可愛的豐富內容，搭配更多元、更划算的套票方案，不管你是一個人、兩個人、一家人，都能在「特攻基地」玩得超值又開心。

下半季首檔主題日將由「新北DEA DEA攏」於1月24日、25日熱鬧打頭陣；即將迎來春暖花開的季節，3月21、22日「桜の野餐祭」浪漫登場；兒童節假期就讓中信特攻最帥吉祥物「Thunder桑德」陪伴你，4月1、4、4日「HAPPY桑DAY」準備好滿滿電力一起來「衝電樂園」放電；壓軸登場的是大小朋友都喜愛的「貘力滿滿LUCKY DAY」，4月18、19日一起來新莊體育館參與本賽季最後的主場周。

中信特攻主場例行賽賽事單場門票，將於1月7日12點00至23點59分開放「DYNAMO會員」優先購票，第二階段則是1月8日12點00至10日23點59分開放中信卡友購票，最後將於1月11日18點00全面開賣。優先購票階段將於中信育樂售票網、CTBC SPORTS APP開放購票；全面開賣後除了上述兩個購票平台外，也可以於全台 7-11 ibon 機台購票。

特別提醒中信卡友，刷中信卡購買新北中信特攻主場賽事門票，例行賽購票享九折優惠、刷VISA卡再享3F線人席買二送二（卡友九折每場限量,000張，VISA買二送二全季限量1000組）。另至中國信託官網登錄，還可享10％刷卡金回饋（每人上限250元，限量1000名）。

新北一起挺特攻，為回饋新北市民，中信特攻持續推出「D-DAY新北線人日」，凡新北市民於特攻主場賽事期間，至售票口出示身分證件可享專屬門票優惠方案二擇一：市民本人可免費兌換1張3F線人席門票，同行友人加購同區域門票享半價優惠；市民本人可以7折優惠購買2F普通／應援席門票，同行友人加購同區域門票享相同優惠！另有八折優惠票券提供給設籍新北市居民、學生、65歲以上年長者、教師、軍人、警察、醫護、消防等，以上優惠票券入場皆須查驗相關身份證件。另外，身高不足110公分孩童可免費入場，不得佔位。趕不及觀賞整場賽事的球迷朋友，也可以多多利用「星光票」優惠，於當日比賽第二節結束後，於現場購票可享全區域門票買一送一。