籃球／從新竹縣換到新竹市 李漢昇轉戰洋基工程攜手張伯維加盟

TPBL新竹御嵿攻城獅球團在今天宣布與本季飽受傷病所苦的後衛李漢昇達成協議結束合作關係，隨後PLG新竹洋基工程隊隨即宣布招攬他加盟，並補進前鋼鐵人隊前鋒張伯維。

過去兩個賽季都為攻城獅效力的李漢昇，本季飽受傷病所苦，至今僅出賽6場比賽，平均僅有2.7分、2助攻表現，而今天攻城獅球團也宣布，經雙方充分溝通後，基於整體戰力規劃考量，與李漢昇達成共識，即日起結束合作關係。

攻城獅球團指出，李漢昇本季受到傷勢困擾，出賽時間相對受限。儘管如此，李漢昇仍於訓練與比賽中保持專業態度，努力為團隊帶來貢獻。攻城獅球團非常感謝李漢昇近兩年對球隊的付出與投入，也祝福他未來能在更具發揮空間的環境中，持續展現自身價值。

在遭到主場位在新竹縣的攻城獅釋出後，主場在新竹市的PLG洋基工程也隨即宣布招攬李漢昇入隊，並補進前鋼鐵人前鋒張伯維，洋基工程總經理錢韋成表示，「漢昇的加入不僅提升球隊後場防守侵略性，適時提供外圍火力，更重要的是能串連團隊進攻。」

至於過去曾因為酒駕風波遭到禁賽的張伯維，則對於加入洋基工程重返職業賽場表示，「感謝球團給我這個機會重返職業舞台，我會展現一貫的拼勁從防守出發，為團隊帶來更多的經驗和能量。」