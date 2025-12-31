TPBL／峮峮加持 特攻雙洋將擊垮國王

TPBL的2025年最後一天上演「新北大戰」，主場的新北中信特攻隊在啦啦隊女神峮峮開球加持下，第三節拉開比分差距，最終以94：82收下本季第9勝，離龍頭只差1勝。

特攻上半場只以46：39領先，第三節「黑豹」阿巴西獨拿8分，「後場魔術師」林韋翰也有7分進帳，加上洋將馬可也加入火力串聯，特攻打出單節31：23攻勢，三節打完差距擴大到77：62；第四節國王雖有零星外線，但特攻有洋將飛克發揮穩住優勢，最終仍以12分差距守護勝場。

特攻雙洋將馬可和飛克今天都有「雙10」表現，馬可27分、14籃板，飛克25分、16籃板，阿巴西18分，林韋翰也有10分進帳。

林韋翰賽後接受場中訪問提到，膝蓋傷勢目前愈來愈好，十分感謝訓練員，「我們這年花了很多時間和心力，找出本身缺點，然後不斷的努力訓練，他們很努力幫我訓練、恢復。」真情告白讓場邊的訓練員直接落下男兒淚，為今天跨年夜增加「洋蔥」成分。

國王今天外線35投僅9中，洋將傑登16分、14籃板是全隊最佳，杰倫14分，林書緯和李愷諺各10分。