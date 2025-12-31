快訊

「正義使命-2025」圍台軍演結束 解放軍：對台獨分裂勢力嚴重警告

中共「正義使命-2025」圍台軍演落幕 解放軍：堅決挫敗台獨分裂

停砍公教年金法案 政院今聲請釋憲及暫時處分：侵害行政權

聽新聞
0:00 / 0:00

籃球／WSBL洋將不能再找國手助陣 中華電信註冊布朗

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
WSBL在洋將身分審核上變得更加嚴謹。記者劉肇育／攝影
WSBL在洋將身分審核上變得更加嚴謹。記者劉肇育／攝影

第21季WSBL即將在1月4日點燃戰火，各隊也都已經蓄勢待發，不過受到今年洋將必須尋找具有歸化資格的球員情況下，各隊過去尋找具有國家隊資歷好手助拳的狀況不再，洋將陣容將大洗牌。

為了協助中華女籃尋找適合歸化人選，中華籃球協會今年針對WSBL洋將資格進行更嚴格身分限制，必須尋找未曾打過其他國家成人級國家隊（不包含世大運）的人選，其中國泰就找來188公分的康寧漢（Jeanna Cunnihngham）助拳，中華電信則是註冊182公分的布朗（Oshlynn Brown）。

對於WSBL在開放洋將以來，過去各隊陸續找來具有國家隊資歷的球員，但卻難以列入歸化可能人選名單，籃協副秘書長張承中指出，今年的變革就是希望各隊能以歸化為前提來尋找洋將人選，「希望找來的人都有歸化打國家隊的資格，真適合歸化，我們再找來談。」

談到球隊新洋將康寧漢，國泰韓雅恩表示，康寧漢來台時間還不長，團隊也都還在整合調整中，教練團也還在思考如何將她放到適合的位置跟本土球員有好的搭配，「她的經驗相對比較少，不過很認真和努力，我們也會用最快的速度磨合。」

籃球

延伸閱讀

NBA／布朗斷連9場30分、懷特7阻攻超神 綠衫軍靠團隊逆轉爵士

NBA／布朗連續9場飆破30+ 與「大鳥」共同霸榜綠軍隊史紀錄

NBA／布朗領銜4人就轟破百分 塞爾蒂克4連勝還讓溜馬當爐主

NBA／昔隊友今反目成仇！與金塊布朗爆口角 KD：確實想越過底線

相關新聞

世界盃資格賽／以政治環境為由 中華男籃對戰大陸改至菲韓開打

世界盃男籃亞太區資格賽中華男籃與中國大陸將在2026年3月1日與7月3日進行主客場交手，今天中華籃球協會收到FIBA公文...

籃球／WSBL洋將不能再找國手助陣 中華電信註冊布朗

第21季WSBL即將在1月4日點燃戰火，各隊也都已經蓄勢待發，不過受到今年洋將必須尋找具有歸化資格的球員情況下，各隊過去...

籃球／轉戰裕隆獲更大空間 陳俊男盼找回單純打球感覺

身為前新北國王隊後衛陳俊男，今年休賽季轉戰SBL裕隆隊後，將迎接球員生涯的新篇章，今天出席SBL開季記者會時他表示，來到...

世界盃男籃／資格賽主場遭易地籃協提申覆 FIBA僅回答4句英文簡單帶過

世界盃資格賽台灣男籃迎戰中國隊的主場賽事，確定將改到菲律賓舉行。對此籃協今天表示，國際籃球總會（FIBA）回覆，因為當前...

籃球／運動部盼SBL與雙職籃合作培育人才 黑鳶一哥周儀翔瘦10公斤備戰

第23季SBL暨第21季WSBL即將在1月2日點燃戰火，新賽季在新軍基隆黑鳶加入下將以五隊規模開打，對於球隊目前備戰狀況...

TPBL／生日投身公益 陳冠全和街友手作洗衣精

昨天迎接32歲生日的「澎澎」陳冠全，生日當天攜手台北台新戰神隊友孫思堯，兩人練球後前往方舟協會「長安浴寓」，與街友一同手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。