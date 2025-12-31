籃球／WSBL洋將不能再找國手助陣 中華電信註冊布朗

第21季WSBL即將在1月4日點燃戰火，各隊也都已經蓄勢待發，不過受到今年洋將必須尋找具有歸化資格的球員情況下，各隊過去尋找具有國家隊資歷好手助拳的狀況不再，洋將陣容將大洗牌。

為了協助中華女籃尋找適合歸化人選，中華籃球協會今年針對WSBL洋將資格進行更嚴格身分限制，必須尋找未曾打過其他國家成人級國家隊（不包含世大運）的人選，其中國泰就找來188公分的康寧漢（Jeanna Cunnihngham）助拳，中華電信則是註冊182公分的布朗（Oshlynn Brown）。

對於WSBL在開放洋將以來，過去各隊陸續找來具有國家隊資歷的球員，但卻難以列入歸化可能人選名單，籃協副秘書長張承中指出，今年的變革就是希望各隊能以歸化為前提來尋找洋將人選，「希望找來的人都有歸化打國家隊的資格，真適合歸化，我們再找來談。」

談到球隊新洋將康寧漢，國泰韓雅恩表示，康寧漢來台時間還不長，團隊也都還在整合調整中，教練團也還在思考如何將她放到適合的位置跟本土球員有好的搭配，「她的經驗相對比較少，不過很認真和努力，我們也會用最快的速度磨合。」