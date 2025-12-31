快訊

2025驚現5月「大逃殺」…匯市封關新台幣收31.438元 終止連3年貶值

賴總統親揭！綠營第3波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋參選

第8屆公視董事首次審查會議 朱宗慶高票通過當選公視董事

世界盃男籃／資格賽主場遭易地籃協提申覆 FIBA僅回答4句英文簡單帶過

中央社／ 台北31日電
2027世界盃男籃亞洲區資格賽，中華隊主場對中國之戰遭到FIBA更換場地。中央社 中央社
2027世界盃男籃亞洲區資格賽，中華隊主場對中國之戰遭到FIBA更換場地。中央社 中央社

世界盃資格賽中華男籃迎戰中國隊的主場賽事，確定將改到菲律賓舉行。對此籃協今天表示，國際籃球總會（FIBA）回覆，因為當前地緣政治背景(the current geopolitical context），才決定移往第3地。

2027世界盃男籃亞洲區資格賽的預賽階段，中華與日本、中國、韓國被分在同組，依照賽制，各隊之間交手將打1次主場、1次客場，最後取分組前3名晉級下一階段賽事。

其中，中華男籃預計於3月1日主場面對中國，確定被改至菲律賓馬尼拉舉行，而7月6日作客中國則高機率在韓國登場。不過，因場地變更一事涉及層面甚廣，中華民國籃球協會日前已發正式信函向FIBA提出相關意見，更明確了解變動原因。

籃協副秘書長張承中今天出席記者會接受媒體聯訪時表示，FIBA在昨天給予正式聲明回應，內文提及考量當前的地緣政治背景（the current geopoliticalcontext），因此希望降低一切風險，並強調事前溝通、反映都有做。

運動部政務次長鄭世忠提到，日前請籃協發函給FIBA要求公平對待，尤其沒辦法在台灣主場進行賽事，對中華男籃是一大損失，少了主場優勢完全不是籃球本質，過程中也讓籃協努力爭取。

鄭世忠喊話FIBA本身多慮了，一直以來中國任何運動團隊要來台灣都是積極處理、協助取得簽證，而且台灣也是安全社會，沒有人身安全問題，並期盼未來回到正軌的主、客場制，「運動部會做好行政，協助籃協任何國際賽事後勤。」

籃球

延伸閱讀

籃球／運動部盼SBL與雙職籃合作培育人才 黑鳶一哥周儀翔瘦10公斤備戰

世界盃資格賽／以政治環境為由 中華男籃對戰大陸改至菲韓開打

籃球／世界盃資格賽對中國改到菲律賓？籃協：等FIBA回文

金門體育場轉型！今揭牌運動發展中心 打造「運動島」新里程

相關新聞

世界盃資格賽／以政治環境為由 中華男籃對戰大陸改至菲韓開打

世界盃男籃亞太區資格賽中華男籃與中國大陸將在2026年3月1日與7月3日進行主客場交手，今天中華籃球協會收到FIBA公文...

籃球／轉戰裕隆獲更大空間 陳俊男盼找回單純打球感覺

身為前新北國王隊後衛陳俊男，今年休賽季轉戰SBL裕隆隊後，將迎接球員生涯的新篇章，今天出席SBL開季記者會時他表示，來到...

世界盃男籃／資格賽主場遭易地籃協提申覆 FIBA僅回答4句英文簡單帶過

世界盃資格賽台灣男籃迎戰中國隊的主場賽事，確定將改到菲律賓舉行。對此籃協今天表示，國際籃球總會（FIBA）回覆，因為當前...

籃球／運動部盼SBL與雙職籃合作培育人才 黑鳶一哥周儀翔瘦10公斤備戰

第23季SBL暨第21季WSBL即將在1月2日點燃戰火，新賽季在新軍基隆黑鳶加入下將以五隊規模開打，對於球隊目前備戰狀況...

TPBL／生日投身公益 陳冠全和街友手作洗衣精

昨天迎接32歲生日的「澎澎」陳冠全，生日當天攜手台北台新戰神隊友孫思堯，兩人練球後前往方舟協會「長安浴寓」，與街友一同手...

PLG／測試合約扶正只打4場 勇士掰了洋將柏萊特

本周將回到主場迎敵的台北富邦勇士隊，今天正式宣布洋將柏萊特（Bennie Boatwright）離隊，雙方達成共識結束合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。