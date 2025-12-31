世界盃男籃／資格賽主場遭易地籃協提申覆 FIBA僅回答4句英文簡單帶過

世界盃資格賽中華男籃迎戰中國隊的主場賽事，確定將改到菲律賓舉行。對此籃協今天表示，國際籃球總會（FIBA）回覆，因為當前地緣政治背景(the current geopolitical context），才決定移往第3地。

2027世界盃男籃亞洲區資格賽的預賽階段，中華與日本、中國、韓國被分在同組，依照賽制，各隊之間交手將打1次主場、1次客場，最後取分組前3名晉級下一階段賽事。

其中，中華男籃預計於3月1日主場面對中國，確定被改至菲律賓馬尼拉舉行，而7月6日作客中國則高機率在韓國登場。不過，因場地變更一事涉及層面甚廣，中華民國籃球協會日前已發正式信函向FIBA提出相關意見，更明確了解變動原因。

籃協副秘書長張承中今天出席記者會接受媒體聯訪時表示，FIBA在昨天給予正式聲明回應，內文提及考量當前的地緣政治背景（the current geopoliticalcontext），因此希望降低一切風險，並強調事前溝通、反映都有做。

運動部政務次長鄭世忠提到，日前請籃協發函給FIBA要求公平對待，尤其沒辦法在台灣主場進行賽事，對中華男籃是一大損失，少了主場優勢完全不是籃球本質，過程中也讓籃協努力爭取。

鄭世忠喊話FIBA本身多慮了，一直以來中國任何運動團隊要來台灣都是積極處理、協助取得簽證，而且台灣也是安全社會，沒有人身安全問題，並期盼未來回到正軌的主、客場制，「運動部會做好行政，協助籃協任何國際賽事後勤。」