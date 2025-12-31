籃球／運動部盼SBL與雙職籃合作培育人才 黑鳶一哥周儀翔瘦10公斤備戰

第23季SBL暨第21季WSBL即將在1月2日點燃戰火，新賽季在新軍基隆黑鳶加入下將以五隊規模開打，對於球隊目前備戰狀況，教練楊志豪表示，球隊在過去幾周已經陸續跟柏力力、虎科和政大等隊進行友誼賽，其中球隊頭牌球星周儀翔更在3個月內瘦身10公斤，以身作則帶領球隊。

今年10月正式成軍的基隆黑鳶，將在本周五進行隊史首戰並碰上老牌勁旅台灣啤酒，黑鳶教練楊志豪在今天出席SBL與WSBL開季記者會時表示，球隊對於隊史首賽季已蓄勢待發，「現在我們備戰狀況都不錯，跟柏力力、虎科、政大都打過練習賽，效果還還蠻好的。」

儘管是聯盟新軍，但楊志豪也直言，球隊的目標就只有一個，那就是總冠軍，「每一隊的目標都是一樣的，我們也當然是總冠軍，但我們會一步一腳印地去做，希望我們陣中老的球員能夠帶領年輕球員，有愈來愈好的磨合。」

談到球隊當家球星周儀翔在因為場外風波一度暫別籃壇後將重新出發，楊志豪也肯定他的努力，「他3個月就瘦了10公斤，而且也變帥了，他很期待也很努力，每一天都是球隊最早到、最晚走的球員，也期待他能夠有好表現。」

第23季SBL與第21季WSBL新賽季將於板橋體育館、基隆市立體育館、彰化縣立體育館以及虎尾科大體育館，其中將尋求4連霸的裕隆今年休賽季在自由市場大手筆補強，傳統強權台銀與台啤也都有所提升，兩隊教練都誓言要給裕隆帶來更多壓力。

運動部政務次長鄭世忠在致詞時也表示，希望SBL能與兩職籃聯盟合作，成為人才培育的來源，「其實SBL存在的一個非常重要的關鍵就是『人才培育』。畢竟，理論上最好的球員目前都在職籃。但SBL本身有很多穩定的國營事業和企業在支持，它仍然是一個很重要的舞台。如果這三個聯盟可以建立一個很好的相互支援系統，對台灣籃球的發展會是非常好的。」