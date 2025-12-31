快訊

賴總統親揭！綠營第3波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋參選

第8屆公視董事首次審查會議 朱宗慶高票通過當選公視董事

中職／跨年前完成8年1.8億元合約 林立感謝猿隊肯定生涯表現

聽新聞
0:00 / 0:00

世界盃資格賽／以政治環境為由 中華男籃對戰大陸改至菲韓開打

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
世界盃男籃亞太區資格賽，中華男籃與中國大陸對戰兩場都將改至第三地進行比賽。 截圖自FIBA官網
世界盃男籃亞太區資格賽，中華男籃與中國大陸對戰兩場都將改至第三地進行比賽。 截圖自FIBA官網

世界盃男籃亞太區資格賽中華男籃與中國大陸將在2026年3月1日與7月6日進行主客場交手，今天中華籃球協會收到FIBA公文，確定3月1日中華男籃主場賽事將於菲律賓舉行，至於7月6日大陸主場則預計將同樣落腳在第三地的南韓進行。

中華男籃在亞洲盃資格賽第一階段賽事對戰日本苦吞2連敗後，明年2月的第二階段則將進行兩場主場賽事，分別迎戰南韓與大陸，其中與南韓之戰將在新莊體育館舉行，至於與大陸之戰，則確定將至馬尼拉亞洲購物中心體育館進行。

籃協副秘書長張承中說：「FIBA本來就是可以用安全跟健康的原因，然後去決定那主辦的地點。昨天他們也跟我們說明了，是考慮到，他用的詞是地區的政治環境，他降低一切的風險，所以這個事情大概就這樣定，那兩場應該都會變動，就是3月1號那場到菲律賓，那7月6日地點則還沒確定。」

運動部次長鄭世忠。記者劉肇育／攝影
運動部次長鄭世忠。記者劉肇育／攝影

對於這次主場變動事宜，運動部政務次長鄭世忠透露，7月6日客場預計在南韓進行，「其實我們之前已經請籃協發函給FIBA，表達兩點訴求，第一，希望能得到公平對待；第二，如果沒辦法在台灣主場比賽，對我們的球迷來說是很大的損失，對球員來說，也失去主場優勢，這完全不符合籃球競賽的本質。」

鄭世忠坦言，對於主場賽事必須改至第三地進行確實感到遺憾，「但籃協也努力去爭取了。我覺得FIBA本身可能也真的多慮了，因為一直以來，中國任何的運動團隊來到台灣，我們都會積極處理，協助他們取得簽證等等；而且台灣是一個很安全的社會，並沒有所謂安全上的問題。所以，我希望未來還是能回歸正軌，恢復主客場制度。對運動部來講，除了做好行政方面的支援，我們也會積極協助籃協處理未來的各項國際賽事。」

籃球

延伸閱讀

館長大陸直播賣貨遭指「陸方下令挹注資金」 國台辦回應了

行政院推修法規管公務員赴陸 國台辦批台獨專制、綠色恐怖

乙太幣囤幣公司 受南韓散戶青睞

陸汽車銷量躍全球第一 首度超越日本 低價促銷是主因

相關新聞

世界盃資格賽／以政治環境為由 中華男籃對戰大陸改至菲韓開打

世界盃男籃亞太區資格賽中華男籃與中國大陸將在2026年3月1日與7月3日進行主客場交手，今天中華籃球協會收到FIBA公文...

籃球／轉戰裕隆獲更大空間 陳俊男盼找回單純打球感覺

身為前新北國王隊後衛陳俊男，今年休賽季轉戰SBL裕隆隊後，將迎接球員生涯的新篇章，今天出席SBL開季記者會時他表示，來到...

世界盃男籃／資格賽主場遭易地籃協提申覆 FIBA僅回答4句英文簡單帶過

世界盃資格賽台灣男籃迎戰中國隊的主場賽事，確定將改到菲律賓舉行。對此籃協今天表示，國際籃球總會（FIBA）回覆，因為當前...

籃球／運動部盼SBL與雙職籃合作培育人才 黑鳶一哥周儀翔瘦10公斤備戰

第23季SBL暨第21季WSBL即將在1月2日點燃戰火，新賽季在新軍基隆黑鳶加入下將以五隊規模開打，對於球隊目前備戰狀況...

TPBL／生日投身公益 陳冠全和街友手作洗衣精

昨天迎接32歲生日的「澎澎」陳冠全，生日當天攜手台北台新戰神隊友孫思堯，兩人練球後前往方舟協會「長安浴寓」，與街友一同手...

PLG／測試合約扶正只打4場 勇士掰了洋將柏萊特

本周將回到主場迎敵的台北富邦勇士隊，今天正式宣布洋將柏萊特（Bennie Boatwright）離隊，雙方達成共識結束合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。