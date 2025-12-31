TPBL／生日投身公益 陳冠全和街友手作洗衣精

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
陳冠全（左）認購洗衣精與隊友分享。圖／戰神隊提供
陳冠全（左）認購洗衣精與隊友分享。圖／戰神隊提供

昨天迎接32歲生日的「澎澎」陳冠全，生日當天攜手台北台新戰神隊友孫思堯，兩人練球後前往方舟協會「長安浴寓」，與街友一同手作洗衣精，球團也準備衣物、麵包、泡麵等生活物資，支持協會日常服務，用行動支持公益。

適逢生日的陳冠全，特地帶來蛋塔與街友分享，透過實際互動陪伴無家者。他也於社群上分享此行感受，寫下「洗去塵埃，也洗掉標籤，謝謝長安浴寓守護這座城市的溫度」，表達對機構的感謝；他也呼籲球迷，可以轉換愛心的方式，「大家常會送小禮物給我們，不妨買一瓶手作洗衣精。」

「長安浴寓」為無家者提供沐浴與衛生教育空間並結合就業輔導、工作培育與心理支持，一樓義賣區則透過物資義賣維持機構運作。手作課程中，陳冠全、孫思堯與街友從原料調配、攪拌到貼上瓶身標籤，一起完成洗衣精製作，成品使用天然成分與精油調製，為機構的義賣商品。

當製作過程告一個段落，壽星陳冠全特地準備蛋塔與街友分享，有人靦腆送上生日祝福、笑著稱讚他「很帥」,也有人好奇詢問他的身高、打球會不會很累；聊天之中,還有街友不好意思地說自己平常只看棒球、沒有關注籃球，陳冠全則親切地介紹起戰神，拉近彼此距離。

談到這次的互動過程，陳冠全說：「謝謝方舟協會給無家者一個機會,讓他們可以把自己整理好、學習專長。」他表示自己會認購十瓶手作洗衣精送給隊友，「希望戰友們如果有能力也能一起支持，你喜歡的球員可能球技很好，但球衣真的很臭。」他更補充，洗衣精加入茶樹精油與野薑花香氣，「真的蠻香的，可以拯救他們的臭衣服。」

首次參與方舟公益服務的孫思堯分享，這次行程讓他對街友有更多理解，「很多人並不是不想工作，而是因為身體狀況，沒辦法從事高強度勞動。」他提到，大哥曾在工地工作，因身體出狀況而失去工作，也有人因呼吸道問題無法負荷勞力，「其實每個人都在努力想回到正常生活的軌道。」

方舟協會創辦人Winny分享，與街友相處其實不需要特別的方式，「只要維持平常心、尊重他們，一個微笑、一份溫暖，就能成為支持。」她提到，曾有無家者在長安浴寓整理好自己後，重新回到工作崗位，也有人在低潮時來到這裡，慢慢找回生活方向、重返職場，盼社會大眾在生活中多一份關心，讓更多需要幫助的角落被看見。

陳冠全生日走進長安浴寓攜手孫思堯與街友手作洗衣精。圖／戰神隊提供
陳冠全生日走進長安浴寓攜手孫思堯與街友手作洗衣精。圖／戰神隊提供
陳冠全生日走進長安浴寓與街友手作洗衣精。圖／戰神隊提供
陳冠全生日走進長安浴寓與街友手作洗衣精。圖／戰神隊提供

籃球

